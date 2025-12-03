Спорт:

След подкупа от шофьори на Роби Уилямс: Служители на ДАИ излизат на безсрочна стачка

03 декември 2025, 08:17 часа 305 прочитания 0 коментара
След подкупа от шофьори на Роби Уилямс: Служители на ДАИ излизат на безсрочна стачка

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) обявиха безсрочна ефективна стачка срещу собствениците си началници. Тя ще започне в 9.00 часа днес пред Областния отдел на ИААА в София. Действията им са продиктувани от това, че служители, разследвани за участие в организирана престъпна група, продължават да са на работа. Скандалът гръмна, когато поискаха подкуп от шофьори на камиони, превозвали сценичната техника за концерта на британска звезда Роби Уолямс в София.

Недоволство

"Пределът е достигнат с уволняването на няколко доказали своя професионализъм служители, което във връзка със случая "Роби Уилиямс" беше представено пред обществеността като "противодействие на корупцията" – без засегнатите служители да имат каквато и да било укорима проява. Единият дори е награден за отказването на предложен подкуп. Същевременно служители, разследвани за участие в организирана престъпна група, продължават да са на работа", казват от ИААА.

Организаторите на стачката заявяват, че тя се подкрепя от над 70% от работещите в агенцията и се подпомага от НФТИНИ при КТ "Подкрепа".

Стачните искания включват: изравняване на възнагражденията на служители, полагащи еднакъв труд (в агенцията се допуска дискриминативно толериране на едни служители спрямо други, твърдят стачниците); увеличаване с 50 процента на основните работни заплати; назначаване на допълнителни 600 служители и др.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Корупция ДАИ Роби Уилямс ИА Автомобилна администрация стачка
