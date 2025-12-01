Искам Путин да победи: Пътешествие в бъдещето на абсурдите

За какво са ви ракети "Томахоук" - по-добре да ви махнем митата да внасяте каквито и да е стоки в САЩ за 10 години. Този аргумент е привел в действие Стив Уиткоф що се отнася до Украйна - твърди го в свой материал The Wall Street Journal. Уиткоф е видимото руско оръжие в администрацията на сегашния американски президент Доналд Тръмп. По произход руски евреин, Стив Уиткоф официално е пратеник на Тръмп за Близкия изток, но отдавна е централна фигура в процеса за търсене на изход от войната в Украйна - Още:

Някои думи и действия не подлежат на коментар, защото са толкова абсурдни, че да ги коментираш и обясняваш противоречи на здравия разум. А здравият разум се изгражда в детството и юношеството - ако този период се пропусне, няма спасение.

Все пак накратко за Уиткоф, чиято снимка достойно може да влезе в описанието на речници, отнасящи се до определени думички, изобразяващи "глупост" - без оръжия да се защити от Путин и да го победи, Украйна ефективно изчезва от картата на планетата като суверенна държава. За каква икономика ще ѝ пука тогава? Май само за икономика, вече движена от Путин!

И понеже Тръмп все се чуди как да вземе някоя награда, че да си мисли, че някой го мисли за велик, войната в Украйна продължава. Продължава и защото Путин се оказа не съвсем велик - от 3 дни ще я докара до 4 години и кой знае колко още.

Така и така си говорим за абсурди, нека продължим - Путин да спечели и не само в Украйна, ами и НАТО да се маха от Източна и Централна Европа и да станем пак Евразия. Какво ще му е хубавото на това?

Ограничаване на комуникациите, че да не вземе да бъде организирана революция. Нали знаете, разни хора нещо да почнат да недоволстват, да си шушукат, да се събират виртуално и да вземат да решат, че трябва и реално. А после ... Затова, щрак и край. Чудесно ще е - страничният ефект ще е, че шефът няма да може да те търси постоянно по работа. Досадните клиенти - и те. Просто се оправдаваш, че Интернетът и смартфонът ти не работят, няма връзка. Ще е рай - даже технологични психиатрии като Фейсбук, Инстаграм, ТикТок и т.н. ще затворят, което моментално ще вдигне коефициентът на интелигентност. Е ТикТок може и да си остане, че нали е на другаря Си Дзинпин - тогава да не се надяваме излишно за интелигентността, но пък и тя е силно преувеличена. Нали българите все печелим разни математически и ИТ олимпиади, а в парламента кой седи - Байрам Байрам: Мършляците и лоените топки Още по-лесно ще ти е, защото ще има един смартфон - руски. Знаем добре колко добри са руските технологични постижения, страхотна класа. Особено в оръжейната индустрия - Още: "Авангард" или "Сармат" - все на сарми: Взрив и парчета навсякъде при тест на ракета в Русия (ВИДЕО) По едно от всичко - каквото се сетите. Една марка електроуреди, една кола, една марка козметика, даже защо не една марка дрехи в един цвят. Всичко - родно производство. Хем икономиката е ток и жица, хем няма да се чудим излишно какво да избираме. За подаръците особено работи - никоя жена няма да може да ти каже и копче: "Ама исках онова, вместо това". Да не се притеснявате от такива глупости, че като е едно, значи е монопол, по-скъпо е, крадат ви нещо - Путин ще се грижи за нас и ще ни пази! Грижата е най-важното, ЗА ХОРАТА - един човек, нищо че е комплексирано джудже според злите езици (тях вече ги няма, отрязани са с точка 1), ще мисли вместо всички. Адски добре е така - правиш каквото ти казват и не изпадаш в излишни дилеми. Пък и можеше иначе да е един по-голям и закръглен, който сега все му пречат на площад "Независимост" - като дойде Путин, няма вече да има площад никъде. УРА!

Вероятно и още мога да измисля, но интернетът вече ми прекъсва, излишно е да се главоболя. Главното го схванахте - май. А аз казвам "досвидания" най-вече на умствено изостаналите, които още си мислят, че в Украйна Русия води "освободителна" война. Прави са, но не както го разбират - братушките ще ни освободят от всичко, до което се докопат.

Автор: Ивайло Ачев