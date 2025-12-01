Спорт:

Искам Путин да победи: Пътешествие в бъдещето на абсурдите

01 декември 2025, 08:38 часа 493 прочитания 0 коментара
Искам Путин да победи: Пътешествие в бъдещето на абсурдите

За какво са ви ракети "Томахоук" - по-добре да ви махнем митата да внасяте каквито и да е стоки в САЩ за 10 години. Този аргумент е привел в действие Стив Уиткоф що се отнася до Украйна - твърди го в свой материал The Wall Street Journal. Уиткоф е видимото руско оръжие в администрацията на сегашния американски президент Доналд Тръмп. По произход руски евреин, Стив Уиткоф официално е пратеник на Тръмп за Близкия изток, но отдавна е централна фигура в процеса за търсене на изход от войната в Украйна - Още:

Някои думи и действия не подлежат на коментар, защото са толкова абсурдни, че да ги коментираш и обясняваш противоречи на здравия разум. А здравият разум се изгражда в детството и юношеството - ако този период се пропусне, няма спасение.

Все пак накратко за Уиткоф, чиято снимка достойно може да влезе в описанието на речници, отнасящи се до определени думички, изобразяващи "глупост" - без оръжия да се защити от Путин и да го победи, Украйна ефективно изчезва от картата на планетата като суверенна държава. За каква икономика ще ѝ пука тогава? Май само за икономика, вече движена от Путин!

И понеже Тръмп все се чуди как да вземе някоя награда, че да си мисли, че някой го мисли за велик, войната в Украйна продължава. Продължава и защото Путин се оказа не съвсем велик - от 3 дни ще я докара до 4 години и кой знае колко още.

Така и така си говорим за абсурди, нека продължим - Путин да спечели и не само в Украйна, ами и НАТО да се маха от Източна и Централна Европа и да станем пак Евразия. Какво ще му е хубавото на това?

  1. Ограничаване на комуникациите, че да не вземе да бъде организирана революция. Нали знаете, разни хора нещо да почнат да недоволстват, да си шушукат, да се събират виртуално и да вземат да решат, че трябва и реално. А после ... Затова, щрак и край. Чудесно ще е - страничният ефект ще е, че шефът няма да може да те търси постоянно по работа. Досадните клиенти - и те. Просто се оправдаваш, че Интернетът и смартфонът ти не работят, няма връзка. Ще е рай - даже технологични психиатрии като Фейсбук, Инстаграм, ТикТок и т.н. ще затворят, което моментално ще вдигне коефициентът на интелигентност. Е ТикТок може и да си остане, че нали е на другаря Си Дзинпин - тогава да не се надяваме излишно за интелигентността, но пък и тя е силно преувеличена. Нали българите все печелим разни математически и ИТ олимпиади, а в парламента кой седи - Байрам Байрам: Мършляците и лоените топки
  2. Още по-лесно ще ти е, защото ще има един смартфон - руски. Знаем добре колко добри са руските технологични постижения, страхотна класа. Особено в оръжейната индустрия - Още: "Авангард" или "Сармат" - все на сарми: Взрив и парчета навсякъде при тест на ракета в Русия (ВИДЕО)
  3. По едно от всичко - каквото се сетите. Една марка електроуреди, една кола, една марка козметика, даже защо не една марка дрехи в един цвят. Всичко - родно производство. Хем икономиката е ток и жица, хем няма да се чудим излишно какво да избираме. За подаръците особено работи - никоя жена няма да може да ти каже и копче: "Ама исках онова, вместо това". Да не се притеснявате от такива глупости, че като е едно, значи е монопол, по-скъпо е, крадат ви нещо - Путин ще се грижи за нас и ще ни пази!
  4. Грижата е най-важното, ЗА ХОРАТА - един човек, нищо че е комплексирано джудже според злите езици (тях вече ги няма, отрязани са с точка 1), ще мисли вместо всички. Адски добре е така - правиш каквото ти казват и не изпадаш в излишни дилеми. Пък и можеше иначе да е един по-голям и закръглен, който сега все му пречат на площад "Независимост" - като дойде Путин, няма вече да има площад никъде. УРА!

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Вероятно и още мога да измисля, но интернетът вече ми прекъсва, излишно е да се главоболя. Главното го схванахте - май. А аз казвам "досвидания" най-вече на умствено изостаналите, които още си мислят, че в Украйна Русия води "освободителна" война. Прави са, но не както го разбират - братушките ще ни освободят от всичко, до което се докопат.

Автор: Ивайло Ачев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Владимир Путин война Украйна Стив Уиткоф
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес