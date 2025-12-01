Зеленски потвърди от Париж: Още нищо не е договорено за територии и гаранции за сигурност (ВИДЕО)

Територии, гаранции за сигурност, пари за възстановяване на Украйна след войната – това са основните акценти в разговорите между Украйна и САЩ в плана за мир досега, които обаче остават финално неуточнени. Думите са на украинския президент Володимир Зеленски – той ги изрече на пресконференция заедно с френския държавен глава Еманюел Макрон. Зеленски днес, 1 декември, беше на посещение в Париж.

От казаното от украинския президент стана ясно следното – досега американците са представили своята визия как да бъдат решени тези три въпроса. Най-спорното и трудното – териториалният въпрос т.е. предложението Украйна да отстъпи изцяло Донбас на руския агресор и да бъде замразена фронтовата линия в Запорожка и Херсонска област – остава все още без окончателно разбирателство.

"Ще кажа откровено, въпросът за териториите е най-трудният. Въпросът за парите за възстановяване - според мен, без присъствието на европейски партньори не може, защото парите са в Европа. Струва ми се, че не е много справедливо. И въпросът за гаранциите за сигурност, който е много важен - конкретно от Съединените американски щати, конкретно от Европа. Това са трите основни теми и трябва да се внимава много", заяви Зеленски.

Още: Зеленски след срещата с Макрон: Войната трябва да приключи възможно най-бързо

Зеленски уточни и, че утре, 2 декември, САЩ ще представят визията си пред Русия: "Американските представители споделиха с нас своите виждания и ще ги споделят и с руснаците". След като свършат разговорите и с Русия, ще разберем къде се намираме, добави той.

Държавният глава на Украйна благодари и на преговорните групи на Украйна, добавяйки, че "планът изглежда по-добре".

Същевременно френският президент Еманюел Макрон подчерта, че след като САЩ очакват Европа да се погрижи за гаранции за сигурност, то Европа трябва да присъства на масата за преговори. Макрон добави, че Коалицията на желаещите е готова със своето предложение и ще го представи на САЩ:

❗❗ The issue of Ukrainian territories was discussed for six hours — Zelensky



And it brought results.



🇺🇦 “The peace plan now looks better,” the President of Ukraine said after his meeting with the President of France.



Meanwhile, Macron announced that the “Coalition of the… pic.twitter.com/mTsjZFXoTK — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025

Още: Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ: Ще и може да е като член 5