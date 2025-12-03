Любопитно:

Така няма да стане: Gen Z са чудесни, но кочината е дебелокожа

Прекрасен, вдъхновяващ и смислен беше големият протест в София и останалите градове на страната. Всички са на крилата на надеждата, че едно цяло ново поколение ще успее най-после да се пребори за достойното бъдеще на страната ни. Платените лумпени, които трошат и се бият с полицията, не са фактор, тяхната история е ясна и на децата. Те няма да помрачат устрема на младите хора, искащи да живеят нормално.

Проблемът обаче е, че овладяваната държава млади хора срещу себе си е виждала и преди. Gen Z водят първата си голяма битка срещу мафията, но на мафията изобщо не ѝ е за първи път. Методите на всеки един културен и адекватен протест са едни и същи и точно затова те са се проваляли досега - защото овладяваната държава знае как да им устои.

Горчивият опит на "умните и красивите"

Едно време ние подехме същата битка. Нарекоха ни "умни и красиви". Месеци протести, креативни лозунги, пърформанси. Млади хора, семейства с деца... Е, да, Пеевски не остана шеф на ДАНС, но оцеля. Толкова, че днес владее държавата.

Защото в нашата глава оказвахме натиск. В тяхната обаче само им пречехме. Изчакаха да дойде лятото, да тръгнем по морета и енергията да се размие. Сега пак ще изчакат - Коледа, Нова година... Ще изтеглят бюджета, ще направят отстъпки... Преди да се засилят към нов скок за овладяване.

Защото с тези хора така не може. Както каза Иво Сиромахов, няма да стане със селфита и речи. Мафията не е чувствителна и лабилна, та да вземе да се засрами. Тя е толкова мощна, защото е дебелокожа.

Оставка - само при умиране

За справка - Сърбия. Вече година страната се тресе от невъобразими по мащаб и енергия студентски протести и резултатът е почти никакъв. Вучич си е на власт, от време на време хвърля второстепенни марионетки под влака и продължава напред.

Едно време сръбският президент Николич, срещу когото също имаше брожения, описа най-добре балканския политически манталитет за доброволно сдаване на власт. Журналисти го попитаха дали ще подаде оставка, а той отвърна: "Защо, да не съм болен?"

Натиск - само чрез принуда

Е, и нашите селскостопански животни не са болни. И ще разширяват кочината, докато не им се попречи ефективно. Натиск се оказва чрез принуда и агресия. Блокади, бойкоти, стачки. Ако всички млади лекари бяха спрели дружно работа за 1 седмица, болниците щяха да дерайлират. И много бързо щяха да се намерят нужните им пари.

За сравнение, Франция също протестира срещу бюджета си. Но не с цветни транспаранти и вдъхновяващи песни, а с обща стачка. Няма да работи общественият и жп транспорт, учителите отменят часове и извънкласни дейности, лекари спират прегледи, а административни служители обявяват бойкот с частично или пълно затваряне на общини, префектури, данъчни служби, бюра по труда и каси за семейни помощи.

Такова нещо тук някой представя ли си?

Затова Франция е по-богата. Не защото е по-голяма, а защото французите не молят за промяна, те я съобщават и след това влизат директно с бутоните в мача.

Gen Z са прекрасни младежи, но дали могат да бъдат толкова крайни и смели? Това е въпросът, който ще реши бъдещето им.

... или чрез избори

Ако се окаже, че са наследили нашата нерешителност, има, разбира се, и друг, цивилизован начин. Изборите. Само че истината е, че Gen Z са отчайващо апатични, когато стане време да гласуват. Според демографските проучвания от последните парламентарни избори младежите до 30 години са най-негласуващата група от населението - 12%. Дори едва ходещите пенсионери 70+ ги бият по активност.

Защото ако нещо не са разбрали младите, нека им е ясно. Мафията не може да купи всички. Ако дружно се вдигнем да гласуваме, купеният и организиран вот ще се стопи. И тогава наистина ще можем да се съберем "на прасе" и да отпразнуваме победата си.

Това са двата пътя вън от блатото - чрез агресия или чрез активност. Всичко останало ще е само временна буря, която ще раздруса кочината, но няма да я отнесе.

Автор: Десислава Любомирова

