Отново изчезна! Как бананът за милиони превърна кражбата в изкуство?

Докато повечето хора виждат в един банан просто плод за закуска, светът на съвременното изкуство продължава да го възприема като многомилионен феномен. Прочутото произведение "Комикът" на италианския артист Маурицио Кателан отново се оказа в центъра на международно внимание, след като бананът, залепен с тиксо за стена в музея "Помпиду-Мец" във Франция, беше откраднат.

Not for the first time, one of the world’s most expensive bananas—the centerpiece of an infamous contemporary artwork—was stolen from a French museum over the weekend. https://t.co/yUdmyhrLHf — Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) June 2, 2026

Глобалният интерес

На пръв поглед случката звучи като шега. Но става дума за произведение, чиято стойност достигна над 6 милиона долара след продажба на една от версиите му на търг през 2024 година. Парадоксът е, че откраднатият предмет струва буквално стотинки, докато истинската ценност на творбата се крие в сертификата за автентичност и концепцията зад нея.

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Музеят съобщава, че кражбата е била забелязана от охраната, а институцията незабавно е подала жалба срещу неизвестен извършител. Само няколко часа по-късно обаче изложбата е възстановена с нов банан. Именно това превръща случая в нещо повече от обикновено криминално деяние – в своеобразно продължение на самата идея на произведението.

Ripe for the picking 🍌 The world's most famous banana has disappeared again. https://t.co/wrwnzzGgt7 pic.twitter.com/3f29cyuNcW — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) June 2, 2026

Историята на "Комикът" е изпълнена с подобни инциденти. През годините бананът е бил изяждан от посетители, артисти и дори от негов собственик.

Всеки път плодът е бил заменян, а произведението е продължавало да съществува. Това поставя въпроса: възможно ли е кражбата да не унищожава творбата, а да я прави още по-известна?

Творбата на Маурицио Кателан, която поставя под въпрос понятието кое е изкуство и каква е неговата стойност, предизвиква противоречиви реакция още от своя дебют през 2019 г. Тогава инсталацията бе изложена на "Арт Базел" в Маями с прогнозна цена 120 000 долара, а като част от пърформанса артистът Дейвид Датуна изяде "Комикът".

Критиците отдавна спорят дали подобни произведения са истинско изкуство или добре организирана провокация. Но независимо от отговора, фактът остава непроменен – малко творби успяват да предизвикат толкова глобален интерес с толкова обикновен предмет.

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В крайна сметка най-скъпият банан в света отново изчезна, но вероятно точно това доказва силата на идеята зад него. Защото когато един банан може да бъде откраднат, изяден и заменен без произведението да загуби стойността си, очевидно истинското изкуство не е плодът на стената, а разговорът, който той продължава да поражда.

Източници: Smithsonian Magazine, Eurinews Culture, The Art Newspaper, France 24