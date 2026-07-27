Украйна изпитва катастрофална липса на ПВО срещу руски балистични ракети

Украйна изпитва критичен недостиг на ракети за защита срещу масирани руски удари с балистични ракети, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Sky News. Той посочи, че се фокусира върху преговорите със Съединените щати, президента Доналд Тръмп и други съюзници, за да гарантира, че те ще продължат да предоставят средства и оръжие за защита на страната му и да засилят санкциите срещу Русия.

Зеленски подчерта, че противовъздушната отбрана остава приоритет, тъй като Русия все по-често използва балистични ракети срещу големи градове. Само през миналата седмица в рамките на един час към Киев бяха изстреляни 40 такива ракети.

„Нямаме достатъчно ракети за отбрана. Това е проблем. Санкциите срещу военното производство на Русия не са достатъчни – те биха могли да увеличат производството на балистични ракети, затова се нуждаем от противовъздушна отбрана възможно най-скоро“, подчерта държавният глава на Украйна.

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Заради войната в Близкия изток Украйна няма достатъчно ПВО

Президентът на страната заяви, че поради конфликта в Близкия изток Украйна в момента не разполага със системи за противовъздушна отбрана. „Сега разбирам корените на проблема. Разбирам взаимоотношенията между САЩ и Близкия изток и разбирам, че САЩ са фокусирани върху Близкия изток, но именно поради това се сблъскваме с това предизвикателство, което е голям проблем за нас“, отбеляза Зеленски, цитиран от Sky News.

Украинският лидер отчете, че се опитва да разреши този въпрос съвместно с европейските партньори, американците и други държави, и го определи като „голямо предизвикателство за Украйна“.

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Лицензите за Patriot няма да спасят украинците в следващите две години

Британското издание The Telegraph по-рано съобщи, че лицензите за ПВО ракети Patriot, които САЩ одобриха за Киев, няма да спасят украинците нито тази, нито следващата година. Журналистите посочват, че всичко това изисква време, средства и усилия.

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"Едва след създаването на производствени линии, обучението на персонала и трансфера на технологично ноу-хау ще бъде възможно да се обсъди пълен или частичен производствен цикъл, при който по-голямата част от компонентите могат да се произвеждат в Украйна“, подчерта Дмитро Жмайло, заместник-председател на Центъра за сигурност и сътрудничество на Украйна.

Анатолий Храпчински, директор по развитието на отбранителната компания, също обясни колко време отнема на Русия да нанесе удар с балистични ракети. Той заяви, че времето за полет на балистичната ракета 9М723 на разстояние от 300 до 500 км е само 2,5–4 минути.

Експертът подчерта, цитиран от УНИАН, че ударите с балистични и аеробалистични ракети практически не оставят време за размисъл. Той обясни, че единственият решаващ фактор остава скоростта, с която хората се скриват.

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