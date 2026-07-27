Лудостта на лидерите: Възрастови изменения побъркват света

Световният елит старее. Съединените щати, водени от 80-годишния Доналд Тръмп, и Израел, воден от 76-годишния Бенямин Нетаняху, убиха върховния лидер на Иран Али Хаменей, който беше на 86 години. Лидерството в много могъщи държави е съсредоточено в ръцете на хора над 70 години: 73-годишните Си Дзинпин и Владимир Путин, 72-годишният Реджеп Тайип Ердоган. Никой от тях не може да се сравни с най-възрастния лидер, 93-годишния Пол Бия, който управлява Камерун от 1982 г., но е забележимо: лидерите по света остаряват.

След срещите с Тръмп и Путин: Си Дзинпин на историческа визита в Северна Корея

Средна възраст

Според проучване на възрастта на държавните и правителствените глави от 1945 до 2023 г., средният президент или министър-председател през 2020-те години е малко над 60 години, два пъти повече от средната възраст в света от около 31 години. Към юни 2026 г. средната възраст на лидера на една държава е била 63 години. Застаряването на политическото ръководство засяга всички: автокрации, хибридни режими и демокрации, като нараства и разликата между възрастта на представителите на изпълнителната и законодателната власт и тази на населението.

Това се възприема предимно като политически проблем – изследователите изучават защо избирателите и партийните структури (в демокрациите) или управляващият елит (в автокрациите) възпроизвеждат геронтократични неравенства.

Още: Путин с неадекватно изказване: Русия беше единствен гарант за целостта на Украйна

Режим и възраст

Сравняването на възрастта на лидерите с класификацията на Freedom House разкрива закономерност: в по-малко свободните страни лидерите са по-възрастни. Към 2024 г. средната възраст на лидера в несвободните страни е била 68 години, в сравнение с 62 години в частично свободните страни и 60 години в свободните страни; предходната година разликата е била дори по-голяма: съответно 69, 61 и 58 години. Крайностите са концентрирани в автокрациите: най-възрастните лидери през 2026 г. са 93-годишният президент на Камерун Пол Бия и 90-годишният крал Салман от Саудитска Арабия, а повечето от 10-те най-възрастни лидери са управлявали африканските страни в продължение на много години. Около една на всеки пет съвременни автокрации се ръководи от лидер над 69 години. Демокрациите също не стават по-млади: те просто остаряват по-бавно и възрастовото разпределение в тях е по-широко.

Пауза на войната в Иран: Дипломацията ли е причината за решението на Тъмп?

Какво се случва с лидера

Какво се случва с един лидер – психологически, когнитивно и екзистенциално – на възраст, когато по различни причини тялото започва постепенно да се влошава и повечето хора правят равносметка на живота си? СЗО подчертава, че стареенето е нелинейно, индивидуално и само слабо свързано с броя на преживените години. Някои запазват умствената си яснота и гъвкавост дори на 80 години, докато други забележимо влошават живота си на 70.

Мир по сегашния фронт не може да има: Путин спретна шоу, за да го обяви. Зеленски с данни за брутални руски загуби през 2026 и за нова мобилизация (ОБЗОР - ВИДЕО)

Днес хората по света живеят по-дълго. Според демографския подход, споделян от Световната здравна организация (СЗО), прагът на старостта вече е 60 години (в развитите страни той често се определя на 65). В Русия, позовавайки се на СЗО, официалното определение за старост е 60–74 години; старческа възраст е 75–89 години; а столетниците са на 90 и повече години.

Bloomberg: Тръмп възобновява търговската война

Някои способности – т.нар. флуиден интелект (отговорен за решаването на нови проблеми), скоростта на обработка на информация и работната памет – намаляват по-рано и по-бързо. Други – кристализиран интелект (базиран на натрупаните осъзнатост и знания на човек), речник и опит – остават стабилни по-дълго. Индивидуалната вариабилност е най-голяма след 70-годишна възраст. Пътят, който човек ще поеме, не е биологично предопределен – той зависи от образованието, интелектуалната и физическата активност, качеството на социалните връзки, разнообразието от социални роли, които осигуряват релевантност и смисъл, и накрая, от отношението на човека към собствената му възраст. Хората от елита обикновено изпитват много по-малко проблеми с това от другите. Въпреки това президентите и министър-председателите са подложени на същите психологически промени като всички останали.

"Спираме Путин да върне СССР и да ви застраши": Зеленски пред отрекла се от руската пропаганда инфлуенсърка от САЩ. Мъск говори в подкрепа на Кремъл (ОБЗОР - ВИДЕО)

Времето изтича

Според теорията за социално-емоционалната селективност на Лора Карстенсен, човешкото поведение се определя, наред с други неща, от това как възприемаме времето – колко време ни остава, влияе върху нашите целеви приоритети. Когато има много време пред нас, хората инвестират в бъдещето – учат нови неща, създават връзки и са готови да поемат предизвикателства в името на дългосрочна печалба. Но когато хоризонтът се свива, подобни инвестиции губят стойността си: защо да сееш това, което няма да пожънеш? За политиците това означава спад в мотивацията за дългосрочни структурни реформи: образование, институции, демография – всичко, което дава плодове след 20–30 години. И изместване към това, което дава незабавни резултати: церемонии, победи, символични жестове.

Хитростта на Ердоган: Как посрещна Тръмп като император в Анкара (СНИМКИ)

Самото измерване на успеха се променя. Ако на 50 години един политик измерва постиженията си по отношение на текущия политически живот – подкрепа, рейтинги на одобрение, следващия мандат – то след 70 години тези критерии отстъпват: възниква въпросът за резултата от живота му, за мястото му в историята. И този резултат, според логиката на свития хоризонт, трябва да бъде постигнат бързо.

Според Карстенсен, възрастните хора наблягат особено на емоциите и смисъла в настоящето. Следователно, те изоставят емоционално доверените си близки и филтрират периферните контакти. Това е вредно за един политик: периферните контакти са източници на неудобна информация, експерти, опоненти и млади новоизгряващи личности. Застаряващият лидер, следвайки естествената логика на възрастта, свива кръга си до няколко стари другари и се озовава в информационен балон – не защото е тиранин, а защото вече не е млад. В автокрациите това отклонение, свързано с възрастта, не се компенсира. И с възрастта, както показват експерименти, вниманието и паметта се изместват към положителна информация, докато отрицателната информация се филтрира – мозъкът запазва емоционалния баланс. За един политик това се изразява в систематично предпочитание към добри новини: съобщения за успехи, благоприятни анализи и т.н.

Китай се подготвя тайно за оттеглянето на Путин

Да останеш в историята

Освен предаването на следващото поколение, човек в напреднала възраст е изправен пред друго предизвикателство: запазването на целостта. Както пише Ерик Ериксон, основателят на психосоциалната теория за развитието на личността, когато човек осъзнае, че е близо до смъртта, той се изправя пред разклонение: да приеме живота си като единствения възможен и смислен, с всичките му грешки, или да се отчайва от неговата безсмисленост и невъзможността да го преиграе („целостта на егото срещу отчаянието“). Това помирение с крайността на живота позволява на човек да умре, без да изисква компенсация от света.

Китай се подготвя тайно за оттеглянето на Путин

Психоаналитикът Робърт Джей Лифтън, продължавайки тази линия, описва трети път – избягване на самия избор (неприемане на крайността, а нейното преодоляване): осъзнаването на смъртността активира желанието за символично безсмъртие, желанието да продължиш в нещо, което ще те надживее – в твоето наследство, паметници, твоята историческа мисия. За обикновения човек това може да е книга, градина или внуци. За човек с неограничена власт - това е война, паметник или учебници и пренаписана конституция, за да отговаря на неговите собствени нужди – проект за вечността, който го освобождава от необходимостта честно да погледне назад. Това не е просто изкушаващо – това е единственият път, който не изисква признаване на грешки, нещо, което авторитарните лидери се стремят да избегнат.

Евгений Кънев: Важно е лидерите да се учат от грешките си

Властта променя

Ако властта систематично изкривява обратната връзка, а възрастта стеснява хоризонтите и филтрира негативизма, тогава дълго управляващите лидери трябва да очакват постоянен модел на промени в личността. Този ефект е описан през 2009 г. в анализ на американски президенти и британски премиери, обхващащ 100 години. Неврологът Дейвид Оуен, бивш британски външен министър, и психиатърът Джонатан Дейвидсън го нарекоха синдром на високомерие. Важното е, че този синдром е придобит: той се развива не от първоначална личностна черта, а в резултат на дълъг престой на власт.

Решението

На фона на промени в ролята на САЩ: Лидерите на НАТО на ключова среща в Турция

Геронтокрацията на политическите елити не е просто демографски или институционален феномен. Това е конфигурация, в която политическите решения, взети от застаряващи лидери с амбиции и огромни ресурси за разрушение, могат да бъдат определени не от стратегически изчисления или интересите на гражданите, а от логиката на обобщаване на живота им. Това не прави такива лидери патологични, нито психологическите характеристики на старостта сами по себе си са заплаха; обаче прави тази конфигурация системно опасна. В комбинация с отслабването на обратната връзка и забавянето на ротацията на елита, това създава ситуация, за която съществуващата глобална архитектура за сигурност (ядрени доктрини, дипломатически норми, избирателни механизми) не е проектирана.

Ще вкара ли Си Дзинпин китайски войски в Беларус: Недвусмислен сигнал към Путин

Основното решение на тези рискове е смяната на властта: редовна, предвидима, основана на правила, а не на дворцови интриги, болест или смърт. Пенсионирането от длъжност в предвидимо време връща възрастния човек към нормалните му роли – предаване на опит и наставничество, грижа за внуците и писане на мемоари – вместо поддържането на властта или заемането на място в историята да бъде основен начин да се придаде смисъл на живота му.

Русия гори, бизнеси фалират. Путин: Стабилни сме, кризата е временна (ВИДЕО)

Снимки: Getty images