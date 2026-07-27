Жена оглави Организацията за забрана на химическите оръжия

Швейцарската гражданка Сабрина Далафиор е назначена за генерален директор на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО). Така тя става първата жена, заемаща този пост, се казва в изявление на организацията. Страните-членки единодушно избраха Далафиор за нов генерален директор през ноември 2025 г. Преди това тя е била посланик на Швейцария във Финландия. По време на 25-годишната си дипломатическа кариера Далафиор е заемала редица позиции в областта на разоръжаването, контрола върху въоръженията, неразпространението на оръжия и международната сигурност.

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Организацията

Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) е междуправителствена организация и орган за изпълнение на Конвенцията за химическите оръжия (КХО), която е в сила от 29 април 1997 г. ОЗХО има 193 държави-членки. Седалището ѝ е в Хага, Холандия. Организацията наблюдава глобалните усилия за постоянно и проверимо премахване на химическите оръжия.

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Today, Sabrina Dallafior begins her term as the new Director-General of the OPCW. She is the Organisation’s fifth leader and the first woman to hold this position.



Director-General Dallafior will begin her tenure by focusing on four priority areas:



🔵 Upholding the global norm… pic.twitter.com/GBdYyiL5uo — OPCW (@OPCW) July 27, 2026

Организацията насърчава и проверява спазването на Конвенцията за химическите оръжия, която забранява използването на химически оръжия и изисква тяхното унищожаване. Проверката се състои както от оценка на декларациите от държавите-членки, така и от инспекции на място.

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