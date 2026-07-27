Разходите за наем и жилище все по-често затрудняват германците

Разходите за наем и комунални услуги се превръщат във все по-сериозно финансово бреме за наемателите в Германия, показва представително проучване на института „ЮГов“ (YouGov), проведено по поръчка на „Постбанк“ (Postbank) и цитирано от ДПА. Според изследването 48,5 на сто от анкетираните 1109 наематели заявяват, че едва успяват да покриват разходите си за жилище, а 12,2 на сто смятат, че живеят над финансовите си възможности.

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Без затруднения

Само 34,1 на сто от анкетираните в началото на юли посочват, че могат без затруднения да си позволят разходите за жилище. При аналогичното проучване през 2023 г. този дял е надхвърлял 44 на сто.

„Жилищните разходи се превръщат във финансова тежест за все повече наематели“, заявява главният инвестиционен стратег за частни и корпоративни клиенти в „Дойче банк“ (Deutsche Bank) Улрих Щефан. По думите му резултатите показват колко важен обществен проблем е достъпът до жилища и колко голямо е разминаването между реалността за наемателите и собствениците на имоти.

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Разходи

Проучването сочи, че около 60 на сто от наемателите отделят поне 30 на сто от нетния доход на домакинството си за разходи за жилище. При 29,7 на сто този дял достига най-малко 40 на сто. Въпреки това близо половината от наемателите - 47,9 на сто, биха предпочели да живеят в собствено жилище.

Най-голямата пречка пред покупката на имот остава липсата на достатъчно собствен капитал. Според 45,8 на сто от общо 2016-те участници в проучването най-реалистичният начин за придобиване на собствено жилище е чрез наследство.

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