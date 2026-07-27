Зеленски обяви удар по руски експортен терминал на Черно море (ВИДЕО)

Експортен терминал на Черно море в руската Ростовска област е бил ударен от украински дронове в рамките на най-новата масивна атака срещу цели, разположени дълбоко във вътрешността на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски на 27 юли. Двама души са загинали при атаката срещу пристанищния комплекс в Ростов на Дон, а още петима са ранени, съобщи губернаторът на региона Юрий Слюсар, а кадри от мястото показаха пораженията.

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Overnight drone strikes targeted port infrastructure in Rostov, Russia. #Ukraine pic.twitter.com/GFTIW69gSU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2026

Ukraine’s long-range strikes hit an export terminal in Russia’s Rostov region, roughly 250 km from the front line, President Zelensky said. Oil facilities in the Yaroslavl region and the Udmurt Republic were also targeted. #Ukraine pic.twitter.com/MyfNxFKScj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2026

Атаки и на над 1000 км от границата

Беше съобщено и за друга атака срещу близкия град Таганрог, разположен точно източно от украинската граница.

Нападенията включваха също удари по нефтени съоръжения в руската република Удмуртия и в област Ярославъл, и двете на североизток от Москва и на разстояние над 1300 километра от украинска територия.

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"Връщаме войната в Русия, за да има шанс за достоен мир"

„Благодаря на нашите войници от Силите за отбрана на Украйна за прецизната им работа там, където доскоро беше дълбокият руски тил“, заяви Зеленски. „С нашите ответни удари връщаме войната в Русия, за да има шанс в крайна сметка за достоен мир".

През цялата 2026 г. украинските сили засилиха т.нар. дълбоки атаки с дронове и ракети на руска територия, насочени срещу военни обекти, нефтена и газова инфраструктура, както и други предприятия с двойно предназначение.

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Украинското военно разузнаване междувременно съобщи, че през нощта на 25 срещу 26 юли са унищожили руска пускова установка за противовъздушна отбрана С-400 и радар 96L6, принадлежащи към обща система на окупирания полуостров Крим.

Ukraine’s HUR destroyed a Russian S-400 launcher and a 96L6 radar belonging to the air defense system in Russian-occupied Crimea during the night of July 25-26, Ukraine’s military intelligence said. #Ukraine pic.twitter.com/PjmXXjMlYQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2026