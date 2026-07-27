Общински съветник в Украйна: Всички бензиностанции от Харков до Полтава са напълно разрушени от Русия

Руските обстрели са унищожили над 80 бензиностанции в Харковска област, като по трасето Харков–Полтава вече няма нито една работеща бензиностанция, заяви депутатът от Харковския областен съвет Александър Скорик в ефира на местните медии Espresso и Slawa.TV. „Към днешна дата всички бензиностанции по магистралата Харков–Киев, а именно на участъка от Харков до Полтава, са напълно унищожени: в село Валки, в град Чутово и по-нататък по пътя към Полтава“, твърди той.

Според него последната функционираща бензиностанция в село Валки е била унищожена при руски въздушен удар на 26 юли. Депутатът от областния съвет призова шофьорите, които планират да използват маршрута Харков–Полтава, да заредят превозните си средства предварително, тъй като на този участък практически не са останали възможности за зареждане.

Според Скорик мащабното унищожаване на горивната инфраструктура все още не е довело до криза с горивото или храната в страната. „В Украйна са унищожени над 200 бензиностанции, от които повече от 80 са в Харков и Харковска област. Но криза няма“, добави политикът, цитиран от агенция УНИАН.

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Русия унищожава бензиностанции в Украйна: последните новини

Наскоро руските сили атакуваха Украйна с управляеми ракети „въздух-въздух“ Х-59/69 и над 150 дрона, като по-конкретно нанесоха удари по цели в Полтавския район. Ударите нанесоха щети на бензиностанция, пожарна станция, покриви, прозорци и автомобили.

Миналата седмица Дмитрий Леушкин, основател на Prime Group of Companies и експерт по горивата, съобщи, че вероятността руските войски да атакуват украински бензиностанции с дронове намалява все повече, тъй като тези удари се оказаха неефективни. Според експерта украинските компании са се научили бързо да възстановяват бензиностанциите, повредени при нападенията. В същото време той подчерта, че заплахата от удари срещу такива обекти в районите на фронтовата линия ще остане висока.

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