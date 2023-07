Пак насилие и стотици арести във Франция, размирици вече има и в Белгия (ВИДЕА)

Безредиците започнаха, след като полицай простреля в гърдите и уби 17-годишен младеж от малцинствена група в западното парижко предградие Нантер.

⚡️Driver kicked out of bus in France like a GTA5 NPC pic.twitter.com/WNhdimfStt — War Monitor (@WarMonitors) June 30, 2023

Дарманин обяви, че полицията е разположила 45 000 свои служители, за да опита да предотврати по-сериозна ексалация. Въпреки това отново имаше хаос в градовете из цяла Франция. Пак се наблюдаваха сцени с подпалени сгради и автомобили, както и с потрошаване на витрини на магазини и нахлуване в тях, предава BBC.

Правителството също така призова регионалните власти да спрат нощните автобусни и трамвайните превози в цялата страна.

⚡️Rioters trying to open a stolen safe in France reportedly tonight pic.twitter.com/Zrou8Pfrq8 — War Monitor (@WarMonitors) July 1, 2023

Френската футболна звезда Килиан Мбапе се намеси, като заяви, че "насилието не решава нищо", и призова то да бъде заменено с "траур, диалог и възстановяване".

The French riots have spread to Belgium’s capital city of Brussels. 64 individuals have already been arrested.



Europe is falling. pic.twitter.com/fHapEBFFlQ — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) July 1, 2023

Стотици задържани в поредния ден на размирици във Франция Силите на реда задържаха 667 души във Франция по време на бунтовете, които обхванаха страната в четвъртък след "белия марш" в памет на ... Прочети повече

Безредиците във Франция се пренесоха и в Белгия, като се съобщава за десетки арести, а френските медии пишат, че само в столицата Брюксел са задържани 100 души.

⚡️View from inside a massive supermarket that got looted in France pic.twitter.com/xxUr6h12Ln — War Monitor (@WarMonitors) June 30, 2023

Вчера президентът Еманюел Макрон обяви няколко нови мерки в опит за справяне с протестите, но те не включват извънредно положение, каквото правителството все пак обсъждаше. Сред мерките е спиране на всички развлекателни и празнични мероприятия, както и блокиране на част от градския транспорт: Макрон обяви нови мерки, за да спре протестите във Франция (ВИДЕО)

Макрон заяви, че смъртта на 17-годишният Нахел М. е била използвана като инструмент, и осъди "неприемливото използване на смъртта на младежа". Настоящата ситуация е "неприемлива и неоправдана", добави президентът на Франция.

⚡️Smartest looters in France pic.twitter.com/3Jf1RNFVfB — War Monitor (@WarMonitors) June 30, 2023

На 27 юни Нахел М. беше убит в Нантер - западно предградие на Париж, след като отказа да спре за полицейска проверка на пътя. Инцидентът разпали дебати във Франция относно тактиката на полицията, която отдавна е критикувана от правозащитни групи за отношението към хората в бедните предградия, особено към етническите малцинства.

ОЩЕ: Във Франция: "По всяко време могат да ни убият"