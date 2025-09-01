Пак са намислили нещо: Пратеник на Скопие ще участва в неформална среща на ЕС

Министърът по европейските въпроси на югозападната ни съседка Орхан Муртезани ще участва днес и утре в неформалната среща на министрите по европейските въпроси на страните членки и кандидатите за членство в Европейския съюз, която се провежда в Копенхаген, в рамките на датското председателство на Съвета на ЕС, съобщава македонското издание „Рацин“.

Защо е поканен?

На срещата министрите на държавите-членки на ЕС, заедно с колегите си от Западните Балкани, Украйна, Молдова и Турция, ще обменят мнения относно значението на Копенхагенските критерии като основа на процеса на разширяване и относно концепцията за постепенна интеграция като механизъм за поддържане на европейската перспектива и укрепване на доверието в процеса на присъединяване, информира пресслужбата на Министерството по европейските въпроси.