Пак свалихме свой: Руски сигнал за поразен руски военен хеликоптер

Думите са гарнирани със следното послание: "На екипажа на Ми-8МТВ-5 вечен полет". Ми-8МТВ-5 е военен хеликоптер.

"(...) напоследък все по-често трябва да избягваме ракетите си. И няма светлина в края на тунела", пише още в публикацията, в която се обяснява как свалени от руската ПВО пилоти получават посмъртно орден за храброст и всички са доволни, с изключение на пилотите.

На този фон, един от анализаторите на платформата Oryx Якуб Яновски публикува оценката на самата платформа за пораженията след успешния украински удар на руските военни летища в Бердянск и Луганск. Накратко - 7 унищожени хеликоптера Ка-52 "Алигатор", още 8 повредени такива хеликоптера, 2 унищожени хеликоптера Ми-8 и още 7 повредени от същия модел. Оценката е направена на база снимки, видеокадри и сателитни данни.

Днес отново имаше сигнали за взривове на окупирания от руснаците полуостров. Появиха се видеокадри с пожар до Гвардейско, там има руска военна база. Засега няма яснота какво е станало - последната публикация в телеграм канала на назначения от руснаците губернатор на Севастопол Михаил Развожаев е за въздушна тревога, отпреди 5 минути спрямо този материал.

A fire broke out near Gvardeyskoe, occupied Crimea. It is noted that a military air base is close to the settlement.