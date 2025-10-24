За първи път Одеска област е атакувана с планиращи бомби

По време на днешната въздушна атака руската армия за първи път използва управляеми авиобомби срещу гражданската инфраструктура на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм. "Това е нова сериозна заплаха за Одеска област. Подобни удари представляват огромна опасност за хората и могат да причинят значителни разрушения", каза Кипер.

Областният управител се обърна към гражданите да не пренебрегват сирените за въздушна тревога.

Въздушната тревога в Одеска област бе обявена в 13:23 часа и продължи до 13:37 часа.

Местните канали в Телеграм съобщават за нападение с 4 авиационни бомби в района на населените места Южни и Чабанка (намиращи се на около 45 км от Одеса). Съобщава се също така за взривове в региона.