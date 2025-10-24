Войната в Украйна:

За първи път Одеска област е атакувана с планиращи бомби

24 октомври 2025, 15:36 часа 728 прочитания 0 коментара
За първи път Одеска област е атакувана с планиращи бомби

По време на днешната въздушна атака руската армия за първи път използва управляеми авиобомби срещу гражданската инфраструктура на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм. "Това е нова сериозна заплаха за Одеска област. Подобни удари представляват огромна опасност за хората и могат да причинят значителни разрушения", каза Кипер.

Областният управител се обърна към гражданите да не пренебрегват сирените за въздушна тревога.

Въздушната тревога в Одеска област бе обявена в 13:23 часа и продължи до 13:37 часа.

Още: Изданието, с което работи и Христо Грозев, защити кмета на Одеса след като беше нарочен за руски агент

Местните канали в Телеграм съобщават за нападение с 4 авиационни бомби в района на населените места Южни и Чабанка (намиращи се на около 45 км от Одеса). Съобщава се също така за взривове в региона.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Одеса авиобомба война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес