Папата критикува имиграционната политиката на САЩ

01 октомври 2025, 06:43 часа 277 прочитания 0 коментара
Папа Лъв XIV разкритикува политиката на американското правителство по отношение на имигрантите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "Някой, който казва, че е против абортите, но подкрепя нечовешкото отношение към имигрантите в Съединените щати - не знам дали тази позиция е в подкрепа на живота", каза папата пред журналисти. Светият отец направи изказването си в отговор на въпрос от американски журналист, който го попита за американските политики.

Позицията на Светия отец

Белият дом заяви, че Тръмп е бил избран отново за президент заради многото си обещание, включително да депортира незаконно пребиваващите в САЩ и криминално проявени чужденци. 

Папата, който беше избран през май за приемник на покойния папа Франциск, демонстрира много по-сдържан стил от предшественика си, който често критикуваше администрацията на Тръмп.

Папа Лъв XIV бе попитан за наградата, дадена от църквата в Чикаго на сенатор демократ, който подкрепя правото на аборт. Присъждането на наградата провокира бурни критики от страна на консервативните католически кръгове.

"Важно е да се обърне внимание на цялостната работа на сенатора", каза папа Лъв, като заяви, че "някой, който казва, че е против абортите, но подкрепя смъртната присъда, всъщност не заема позиция в подкрепа на живота".

Виолета Иванова
