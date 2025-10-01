"Хамас" реагира на мирния план и ултиматума на Тръмп за Ивицата Газа

Източници от "Хамас" са съобщили на саудитския вестник „Ашарк Ал-Аусат“, че планът на Белия дом за прекратяване на войната в Ивицата Газа „е пристрастен и създава несправедливост“, като обслужва интересите на Израел, а не на Палестина. Все пак добавят, че предложението ще бъде разгледано „положително“. Планът на американския президент Доналд Тръмп се състои от 20 точки и вчера, 30 септември, той даде "3-4 дни" на групировката да отговори дали го приема, след като, по думите му, арабските и мюсюлманските страни, а също и Израел, са се съгласили.

"Хамас" всъщност има два дни

Източниците на саудитското издание твърдят, че не е определена ясна дата за представяне на отговора на "Хамас", но посредниците - в лицето на Египет, Катар и САЩ - са помолили групата да действа бързо и да даде отговор в рамките на около два дни.

Какво включва планът на Тръмп за Газа?

Мирният план за Газа, обявен от Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник, 29 септември, включва прекратяване на сраженията в палестинския анклав, връщане на израелските заложници от страна на "Хамас" и създаване на международен Съвет за мир, който да помага в управлението на Газа и в който ще участва бившият британски премиер Тони Блеър. Самият Тръмп също ще има роля в надзора. В плана не е записано палестинските граждани да бъдат разселвани от Ивицата Газа.

Предложението също така повдига възможността за „надежден път към самоопределение и държавност на Палестина“, ако условията бъдат изпълнени.

Снимка: Getty Images

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче настоява, че планът не означава палестинска държавност и че Израел ще „се съпротивлява със сила“ на тази идея. Припомняме, че няколко държави, включително Великобритания, Франция, Канада и Австралия, признаха Палестина за независима държава преди и по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк миналата седмица.

На пресконференция с израелския премиер Тръмп заяви, че ще даде на Израел „пълната си подкрепа да направи това, което трябва да направи“, ако "Хамас" отхвърли споразумението. Самият Нетаняху каза следното: „Ако Хамас отхвърли вашия план, господин президент, или ако уж го приемат и след това правят всичко, за да го провалят, тогава Израел ще довърши работата сам“.

"Хамас" не вижда реални гаранции

Източниците на саудитското издание сега казват, че макар точките, съдържащи се в плана, да са описани подробно и изчерпателно, те не съдържали реални гаранции за изпълнението на условията на споразумението. Те добавят, че може да се наложи да се направят корекции по отношение на графика за освобождаването на заложниците, включително и на тези, които са мъртви, тъй като ще е необходимо време, за да се открият местата, където са погребани в Ивицата Газа.

Планът призовава "Хамас" да освободи всички заложници в рамките на 72 часа. Смята се, че групировката, считана от САЩ и ЕС за терористична, все още държи 48 пленници, 20 от които са живи.

Източници от "Хамас" съобщават на вестника, че в разговор с ръководството на терористичната група в чужбина представители на "Хамас" в Газа са подчертали важността на положителния отговор на плана, за да се сложи край на войната. Според тях военното крило на групата също е съгласно с този подход, предава The Times of Israel.

