Откриват специална изложба, посветена на Васко Василев

Експозицията „Васко 55“ - специално издание на инициативата „Моите будители“, ще бъде открита днес, 1 октомври - Международния ден на музиката, на моста на Националния дворец на културата (НДК). Проектът е личен разказ за невероятната история на талантливия цигулар Васко Василев. Изложбата прави своеобразен визуален разказ за живота на музиканта от 5 до 55 години. Тя може да бъде разгледана до 15 октомври, след което ще гостува и на други емблематични локации в София.

"Докато подбирахме кадрите осъзнах, че съм прекарал голяма част от живота си пред обективи, както и че съм имал късмет да ме снимат талантливи хора. Благодаря за ценния архив от лични кадри на семейството ми и особено благодаря на Христо Русев, Костадин Кръстев - Коко и Добромир Иванов, без които нямаше да можем да реализираме изложбата. Щастлив съм, че ще отбележим деня на музиката по този начин“, сподели Васко Василев преди откриването.

В изложбата са включени лични и професионални фотографии от България и от световни сцени в Лондон, Москва, Токио и Валенсия.

Експозицията ще бъде разположена на Моста на НДК и ще бъде официално открита в присъствието на Васко Василев днес в 15:00 ч. Тя е част от специалните събития, с които Васко Василев ще отпразнува своя 55-и рожден ден с любимата си българска публика.

Инициативата „Моите будители“ се реализира за пета поредна година с цел да популяризира личности, които вдъхновяват и работят за образованието и културата. От 2021 г. до днес проектът е представил над 200 изявени българи – артисти, учени, спортисти, изследователи.

