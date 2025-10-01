Как да бъде притиснат Путин? Рецепта за слабото му място от бивш британски министър на отбраната

Рецепта срещу руския диктатор Владимир Путин предложи бившият британски министър на отбраната Бен Уолъс. Той говори в рамките на Форума за сигурност, който се проведе в полската столица Варшава, предаде украинското издание New Voice.

Бившият министър на отбраната на Обединеното кралство призова окупираният Крим да бъде „необитаем“ и да се бомбардира Керченският мост – за да се нарани егото на Путин.

"Мисля, че това, което трябва да помним, е какво мотивира Путин. Путин е влюбен в идеята да доминира над Украйна, да превземе Украйна, "Крим е Русия"... Ако прочетете речите му от 2014 г., той сравнява Крим със Свещената планина. Така че трябва да помогнем на Украйна да разполага с далекобойни възможности, за да направи Крим нежизнеспособен. Трябва да задушим Крим", обясни Уолъс. Той беше конкретен - доставка на далекобойни германски ракети "Таурус" за Украйна и удари по Кримския мост, докато бъде разрушен.

Защо точно "Таурус"? Защото ракетата е предвидена за противобункерни удари и се смята, че има най-голям шанс да нанесе структурни поражения на моста

"Крим е статуя на егото на Путин, и мисля, че ако го направим, Путин внезапно ще осъзнае, че има какво да губи", категоричен е Уолъс.

Малко преди това специалният пратеник на американския президент за Украйна Кийт Келог заяви, че в дъното на душата си Путин е наясно, че няма да спечели в Украйна.

