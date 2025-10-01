Горя къща с бездомници в София

Горя покрив на къща, обитавана от бездомни хора, в столичния квартал „Красна поляна“. Няма пострадали хора при пожара, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).
Инцидентът е станал на бул. „Никола Мушанов“. На място са изпратени два пожарни автомобила. Не са засегнати съседни постройки.
