Горя къща с бездомници в София

01 октомври 2025, 09:51 часа 273 прочитания 0 коментара
Горя покрив на къща, обитавана от бездомни хора, в столичния квартал „Красна поляна“. Няма пострадали хора при пожара, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Инцидентът е станал на бул. „Никола Мушанов“. На място са изпратени два пожарни автомобила. Не са засегнати съседни постройки. 

