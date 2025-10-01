"Не помни нищо": Малкият Мартин, пометен от АТВ, ще се възстановява дълго

За психическото състояние на Марти не може да се каже, тъй като до вчера беше в будна кома. Нищо не помни от случката, а и няма как да разберем дали помни. Лекарите казаха, че след като се събуди от будната кома, ще почнат да излизат някои неща. Това каза чичото на малкото момченце Юлиян Здравков в ефира на Нова телевизия. То, заедно с майка си Христина, която за жалост почина, бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг. Припомняме, че вчера детето беше изписано от болница "Пирогов" и се прибра вкъщи.

"На Марти му предстои да се учи да ходи, да се храни. Сега той не може да се храни сам, не може да говори. Казва думички, повтаря, когато му ги кажат, почва да разбира. Лявата му страна е по-обездвижена от дясната, и трябва да се работи там", сподели още чичо му.

Бащата преживява тежко загубата

Башата на момченцето е в тежко психическо състояние. "На брат ми му е най-тежко. На 35 години стана вчера и е вовец и самотен родител на две деца. Но за тази ситуация даже се справя много добре", сподели още Здравков.

Роднините на пострадалите няма да настояват делото да бъде гледано извън територията на Бургас. "Просто настояваме тези хора, които го гледат делото, да го гледат безпристрастно, и без да има влияние върху тях", каза още Юлиян.