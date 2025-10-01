Михаела Филева възпя "най-желания ерген" и заби "шамар" на клюкарите (ВИДЕО)

Михаела Филева представя новия си сингъл "Коя е тя?" с пъстро видео, което изглежда като късометражен филм – забавно, свежо и пълно с ирония към света на клюките. В центъра на историята са "сладурът на квартала" и три момичета, които са готови на чудеса от храброст, за да разберат коя е жената, която е откраднала сърцето на "най-желания ерген" – в ролята е писателят и телевизионен водещ Георги Блажев. Песента е напомняне към меломаните да не вярват на слухове, защото истината може да бъде още по-забавна.

С кратки, но запомнящи се появи във видеото, режисирано от Павлин Табашки и заснето от оператора Виктор Добрев, се включват и двама от най-обичаните комедианти у нас – Николаос Цитиридис и Михаил Стоянов.

Още за новия сингъл

"Коя е тя?" е част от албума на Михаела "96", продуциран от Monte Music, но звучи в нов аранжимент, дело на Ангел Проданов – Ачо и Веселин Ценов - Algoriddim. Автор на текста е самата Михаела, а към нея за написването на музиката се присъединяват Веселин Ценов, Искрен Тончев – Iskrata, Michaela Stridbeck и Rebecka Digervall.

"За мен "Коя е тя?" е песен за радостта от това да живееш с лекота, с любов и без да се вкопчваш в това, което говорят другите за теб. Надявам се всеки, който я чуе и види видеото към нея, да се усмихва повече, да клюкарства по-малко и да обича смело.", споделя Михаела.

Новият сингъл излиза броени дни преди втория ѝ голям концерт в зала 1 на НДК на 22 октомври. От екипа ѝ издават, че заедно с нея на сцената ще се качат над 60 музиканти от симфоничен оркестър, под диригентството на Максим Ешкенази. Специални гости ще бъдат Мими Николова, Владимир Ампов – Графа, Дара Екимова и Venzy.

"Коя е тя?" се разпространява от Орфей Мюзик и вече е достъпна във всички стрийминг платформи.

Припомняме, че през месец май тази година Михаела пусна и друг много свеж сингъл - "Допаминов герой".