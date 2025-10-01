Войната в Украйна:

Михаела Филева възпя "най-желания ерген" и заби "шамар" на клюкарите (ВИДЕО)

01 октомври 2025, 09:49 часа 210 прочитания 0 коментара
Михаела Филева възпя "най-желания ерген" и заби "шамар" на клюкарите (ВИДЕО)

Михаела Филева представя новия си сингъл "Коя е тя?" с пъстро видео, което изглежда като късометражен филм – забавно, свежо и пълно с ирония към света на клюките. В центъра на историята са "сладурът на квартала" и три момичета, които са готови на чудеса от храброст, за да разберат коя е жената, която е откраднала сърцето на "най-желания ерген" – в ролята е писателят и телевизионен водещ Георги Блажев. Песента е напомняне към меломаните да не вярват на слухове, защото истината може да бъде още по-забавна.

Снимка: Орфей Мюзик

Още: Първото клубно турне е факт: Robi обяви "Заедно завинаги"

С кратки, но запомнящи се появи във видеото, режисирано от Павлин Табашки и заснето от оператора Виктор Добрев, се включват и двама от най-обичаните комедианти у нас – Николаос Цитиридис и Михаил Стоянов.

Още за новия сингъл

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Коя е тя?" е част от албума на Михаела "96", продуциран от Monte Music, но звучи в нов аранжимент, дело на Ангел Проданов – Ачо и Веселин Ценов - Algoriddim. Автор на текста е самата Михаела, а към нея за написването на музиката се присъединяват Веселин Ценов, Искрен Тончев – Iskrata, Michaela Stridbeck и Rebecka Digervall.

"За мен "Коя е тя?" е песен за радостта от това да живееш с лекота, с любов и без да се вкопчваш в това, което говорят другите за теб. Надявам се всеки, който я чуе и види видеото към нея, да се усмихва повече, да клюкарства по-малко и да обича смело.", споделя Михаела.

Снимка: Орфей Мюзик

Новият сингъл излиза броени дни преди втория ѝ голям концерт в зала 1 на НДК на 22 октомври. От екипа ѝ издават, че заедно с нея на сцената ще се качат над 60 музиканти от симфоничен оркестър, под диригентството на Максим Ешкенази. Специални гости ще бъдат Мими Николова, Владимир Ампов – Графа, Дара Екимова и Venzy.

Още: Angelina в музикална "Хипноза" – новата ѝ песен е въпрос към сърцето (ВИДЕО)

"Коя е тя?" се разпространява от Орфей Мюзик и вече е достъпна във всички стрийминг платформи.

Припомняме, че през месец май тази година Михаела пусна и друг много свеж сингъл - "Допаминов герой".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика Михаела Филева
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес