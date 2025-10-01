Войната в Украйна:

Колко става минималната заплата в Албания и близо ли е до нашата

От 2026 г. минималната заплата в Албания ще стане 50 000 албански леки (515 евро), а средносрочната цел на властите в страната е в следващите четири години средната заплата да достигне 1000 евро, обяви албанският министър на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай, цитирана от АТА и БТА.

По време на конференцията „Стабилност и развитие чрез икономика и иновации“, която се проведе вчера в Тирана, Ибрахимай обяви планираното увеличение на минималната заплата в Албания и заяви, че то е "мярка, която цели засилването на икономическото благосъстояние на албанските граждани“. 

Ибрахимай също така подчерта, че през първите 18 месеца от въвеждането на увеличението на минималната заплата таксите няма да бъдат увеличавани, с цел гражданите и бизнеса в страната да оперират в „по-стабилен финансов климат“. 

По данни на Евростат към момента минималната заплата в Албания е 40 000 албански леки (412 евро).

За сравнение, у нас правителството предлага, а синдикатите са съгласни от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата у нас да бъде увеличена до 1213 лв. (620,20 евро). Работодателите обаче не са съгласни.

