18 септември 2025, 16:12 часа 336 прочитания 0 коментара
Еднополовите бракове или традиционното семейство: Ето къде се позиционира новият папа

Ролята на жените в католическата църква, еднополовите бракове и традиционното семейство. Тези теми коментира в първото си интервю след избирането си новият папа Лъв XIV, предаде френското издание Le Monde. Папата се опита да успокои католическата общност, която е разтърсена от методите на неговия предшественик Франциск, като изключи всякаква доктринална промяна в краткосрочен план. Интервюто му е публикувано в книга, която излезе днес в Перу. Там суверенният понтифик е живял близо двадесет години и в интервюто си папата разглежда многобройните предизвикателства пред Католическата църква, пресичана от различни течения, четири месеца след като е избран за неин глава.

Жените и църквата

Относно възможността за ръкополагане на жени дякони, която беше обсъждана на международна асамблея през 2023 и 2024 г., 70-годишният американски папа заяви, че „няма намерение да променя учението на Църквата по темата“ в краткосрочен план.

Той обаче заяви, че иска да „продължи по пътя“ на своя аржентински предшественик, като „назначи жени на ръководни позиции на различни нива в църковния живот". ОЩЕ: Папата се готви да канонизира инфлуенсър за светец

Еднополовите бракове

В отговор на „много чувствителния“ и „поляризиращ“ въпрос за посрещането на ЛГБТ+ вярващи в рамките на двехилядолетната институция, Лъв XIV заяви, че се присъединява към приветствието на „всички“ , застъпвано от неговия предшественик, но отхвърля всякаква доктринална промяна, като например признаването на еднополовите бракове.

„Мисля, че учението на Църквата ще остане такова, каквото е“, каза той в това интервю, публикувано в книгата, озаглавена „Лъв XIV, гражданин на света, мисионер на 21-ви век “, която е издадена на испански език. „Всички са поканени, но аз не каня човек заради неговата специфична идентичност “, подчерта папата, обяснявайки, че не иска да „насърчава поляризацията в Църквата".

Традиционното семейство

Верен на учението на католическия катехизис, папата подновява подкрепата си за „традиционното семейство“ – „бащата, майката и децата“ – чиято „роля, която понякога е страдала през последните десетилетия, трябва отново да бъде призната и укрепена". ОЩЕ: "Вече няма време": Мадона с призив към папа Лъв XIV

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Ватикана еднополови бракове традиционно семейство папа Лъв XIV
