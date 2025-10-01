Иран се готви за нов военен конфликт с Израел

По всичко изглежда, че висши ирански служители се подготвят за евентуален военен конфликт. Официални лица в Ислямската република продължават да вярват, че настоящото примирие с Израел ще се провали и боевете ще бъдат възобновени в бъдеще. През юни двете страни влязоха в 12-дневна война, стартирала с операция "Изгряващият лъв" на израелските сили. Те бомбардираха основните ядрени обекти на Иран във Фордо, Натанз и Исфахан, убиха водещи ядрени учени и висши генерали. Накрая САЩ се включиха с удари по същите съоръжения и (по оценка на Пентагона) върнаха иранската ядрена програма поне с година назад.

Новите индикации за бъдеща война между Иран и Израел

Заместник-министърът на вътрешните работи на Иран, отговарящ за сигурността и правоприлагането, и секретар на Националния съвет за сигурност Али Акбар Пур Джамшидиан заяви на 27 септември, че Върховният съвет за национална сигурност е наредил на всички ирански военни и цивилни служители да определят по няколко свои наследници, за да се гарантира плавен преход в управлението в случай на прекъсване на лидерството. Джамшидиан добави, че Министерството на вътрешните работи е приело същото решение и е определило няколко лица, включително губернатори на провинции, за наследници в рамките на ведомството.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран отхвърли изявлението на Джамшидиан още същия ден и отрече да е провеждало каквато и да е среща по този въпрос. Тази държавна институция е създадена през 1989 г. с цел защита и подкрепа на националните интереси, ислямската революция, териториалната цялост и националния суверенитет на страната. Отговорностите на съвета са:

Определяне на политиките за отбрана и национална сигурност на страната в рамките на общите политики, определени от върховния лидер ( в случая това е аятолах Али Хаменей );

); Координация на политическите дейности, разузнаването, социалната, културната и икономическата сфера, свързани с общите политики за отбрана и национална сигурност;

Използване на материални и интелектуални ресурси на страната за справяне с вътрешни и външни заплахи.

Избор на наследници в иранските властови структури

Съветът вероятно е предприел планиране на приемствеността като част от опитите на иранското правителство да коригира проблемите, появили се по време на 12-дневната война. Убийството на висши командири на Иранската революционна гвардия от страна на Израел тогава наруши командването и контрола на Иран и направи отговора на израелските атаки изключително труден.

Планирането на наследници идва и след отсъствието на върховния лидер Али Хаменей по време на войната, което попречи на основните му подчинени да се свържат с него за бързи решения.

Според наличната информация в световните медии Хаменей е посочил трима висши духовници като потенциални наследници по време на войната и е наредил на Иранската асамблея на експертите да избере един от тях, за да се осигури плавен преход по време на война. Това не толкова често срещано решение подсказва, че висшите длъжностни лица вече са обмислили планове за наследяване, дори преди да бъде съобщена заповедта на Върховния съвет за национална сигурност, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Иран инспектира бойната готовност на силите и на противовъздушната отбрана

Висши ирански военни командири също така продължават да инспектират военни и противовъздушни части в цялата страна. Командирът на щаба на противовъздушната отбрана „Хатам ол Анбия“ - бригаден генерал Алиреза Сабахи Фард - инспектира противовъздушната група „Дезфул“ на 29 септември и оцени нейната бойна готовност.

На 30 септември началникът на Генералния щаб на въоръжените сили генерал-майор Абдол Рахим Мусави инспектира отделно военноморските и авиационните части, както и командосите на Иранската революционна гвардия в провинция Хормозган. Мусави оцени способностите на различните части, срещна се с командирите и личния състав и подчерта, че и двете военноморски сили са постигнали пълна готовност "за евентуален бъдещ конфликт".

