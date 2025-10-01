Важни проекти за София не вървят: Терзиев пак се оплака, че държавата бави одобрени пари

Продължава спорът между кмета на София Васил Терзиев и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) заради забавени плащания по общински проекти. Градоначалникът обвини ведомството в блокиране на ключови обекти. "Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да бави средствата по програмата за общинско финансиране. Това блокира разплащането по ключови инфраструктурни обекти – ремонта на бул. "Ал. Стамболийски", моста на Бакърена фабрика, който вече е отворен за движение, и ул. "Опълченска", която е завършена. За всички тях през 2025 г. досега не е изплатен нито един лев", написа в профила си във Facebook Терзиев.

"Когато говорим за живота на хората, няма място за политически игри. Отношението на държавата към най-голямата община в страната е показателно за отношението ѝ към една пета от населението на България – гражданите на София. Днес именно столичани понасят тежестта на забавените плащания от държавата", добави той.

Фактите

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет.

От началото на годината общината е получила едва 236 000 лв. и само 10 споразумения за обекти в районите "Панчарево", "Банкя", "Младост" и "Илинден".

През 2024 г. са поискани плащания за 11 млн. лв., но са получили само половината. Още 43 000 лв. от тогавашните искания са постъпили едва през юли 2025 г.

През 2025 г. са поискани нови 29 млн. лв., но досега са преведени само 193 000 лв.

В резултат важни инфраструктурни проекти не могат да бъдат разплатени, а ключови обекти за града – улици, булеварди, детски градини – остават под риск заради забавяне на средства.

За сравнение, по същата програма други общини вече са получили стотици милиони. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини.

Столичният кмет припомня, се София е дом на над милион души и всички проекти, които се правят, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето на хората.

"Тези хора генерират над 43% от БВП на страната и именно техните проекти са умишлено спирани от държавата. Целта е ясна – софиянци да страдат за избора си, докато общите пари се раздават на онези, които са се снимали пред герба. Като кмет не мога да допусна политически игри и лицемерие да спират развитието на града. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени изцяло. Защото всяка улица, всеки мост, всяка градина не са просто строителни обекти – те са част от борбата ни за по-качествен живот на всеки софиянец", заявява Терзиев.