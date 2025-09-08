Пече ли се оставката: Френският премиер се изправя пред вот на доверие

Френският премиер Франсоа Байру се изправя пред вот на доверие в Националното събрание. Очаква се той да доведе до оставката му, след като крайнодесните, крайнолевите и социалистите вече заявиха, че няма да го подкрепят. Премиерът центрист поиска вота в края на август заради силно оспорвания проектобюджет за 2026 г., който предвижда тежки икономически рестрикции. Бюджетния дефицит на Франция достигна 5,8% от БВП през 2024 г. - почти двойно над официалния лимит на ЕС от 3 на сто.

Колко гласа ще са нужни, за да падне правителството?

Достатъчно е пълно мнозинство от гласувалите депутати, за да се стигне до оставка на кабинета. Байру ще бъде четвъртият напуснал премиер за последните 20 месеца. Това ще вкара Франция в нова политическа криза и ще увеличи натиска върху президента Еманюел Макрон.

Намиращият се в затруднено положение френски министър-председател Франсоа Байру заяви, че правителството му ще поиска вот на доверие на 8 септември, за да получи парламентарна подкрепа за борбата си срещу растящия публичен дълг. Лидерът на крайната десница "Национален сбор" Жордан Бардела веднага заяви, че партията му няма да подкрепи планираните от Байру съкращения, което означава, че правителството на малцинството може да претърпи поражение на вота.

Байру обяви на пресконференция, че Националното събрание ще бъде помолено да "потвърди мащаба" на съкращенията на разходите, тъй като правителството се стреми да спести около 44 милиарда евро годишно. "Помолих президента, който се съгласи, да свика извънредно заседание на парламента в понеделник, 8 септември", каза той, цитиран от БГНЕС.

Байру не разполага с мнозинство в долната камара на парламента, Националното събрание, и предстоящото гласуване подчертава крехкостта на позицията му. Премиерът заяви, че Франция преминава през "решаващ момент".

