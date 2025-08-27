Песков скастри Уиткоф за мира в Украйна. Bild констатира: Армията на Путин се провали стратегически и това лято (ВИДЕО)

"Ще повторя още веднъж – в Аляска се състоя много конструктивна и полезна среща, състоя се разговор между нашите президенти, който беше необходим. Оценяваме високо ефективността на този разговор. Действително бяха обсъдени различни въпроси за урегулиране на украинската криза. И вярваме, че говоренето за каквито и да е дейтали извън общия контекст и говоренето публично едва ли ще са от полза за крайния изход. Вярваме, че работата трябва да продължи зад затворени врати". Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков относно усилията в Украйна най-после да има мир.

The Kremlin stated that "compromises" regarding Ukraine will be discussed privately.



Putin's spokesperson, Dmitry Peskov, declined to disclose to Russian propagandists what compromises from Russia were discussed during the talks between Putin and Trump in Alaska. pic.twitter.com/QlfJx1nSvf — WarTranslated (@wartranslated) August 27, 2025

Думите на Песков идват след интервю за Fox News на Стив Уиткоф, специалния представител на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток. В него Уиткоф изрично заяви, че имало "предложение за мир на масата" и Владимир Путин го казал на срещата в Аляска. Освен това, според Уиткоф Путин наистина проявил добра воля за развитие към мир, но било много сложно. И веднага подмазвачески уклон – Уиткоф заговори как Доналд Тръмп бил "хуманитарно настроен по сърце" и това щяло да се оцени при решението за Нобелова награда за мир:

Fox News asked Witkoff if Putin said he wants peace while in Alaska. "Absolutely. There is a peace proposal on the table. He definitely said it and hopefully he sticks to it," Witkoff claimed.



But Witkoff, a Trump proxy chasing one thing – a Nobel Peace Prize – conveniently… pic.twitter.com/npTcLA5I1D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2025

А междувременно украинският президент Володимир Зеленски не спира да повтаря, че Русия праща сигнали за преговори, докато не спира бомбардировките на украински градове и села. "Всеки ден – нови жертви. Единствено силен натиск ще накара Русия да отговори искрено по въпроса с мира. Разчитаме на това", каза той.

Руската лятна офанзива 2025: Стратегически провал

Германският таблоид Bild публикува материал на Юлиян Рьопке, един от своите журналисти, които се занимават с Украйна, в който директно казва - лятната офанзива на Русия се провали с гръм и трясък от стратегическа гледна точка. Руската армия не постигна нищо от стратегическите си цели през най-топлите месеци на 2025 година. Конкретно:

Покровск трябваше да падне - но след ограничен пробив през август от юг, руските войници бяха или убити, или пленени в рамките на 3 седмици. Планът за 600-километрова буферна зона украинските области Чернигов, Суми и Харков се провали. Москва контролира по-малко от 70 км по границата. На юг - Херсон и Запорожие - фронтовите линии не са се преместили. За три месеца Русия спечели само 1800 км² - около 0,3% от територията на Украйна. Далеч от това, за което Путин мечтаеше.

