Песков скастри Уиткоф за мира в Украйна. Bild констатира: Армията на Путин се провали стратегически и това лято (ВИДЕО)

"Ще повторя още веднъж – в Аляска се състоя много конструктивна и полезна среща, състоя се разговор между нашите президенти, който беше необходим. Оценяваме високо ефективността на този разговор. Действително бяха обсъдени различни въпроси за урегулиране на украинската криза. И вярваме, че говоренето за каквито и да е дейтали извън общия контекст и говоренето публично едва ли ще са от полза за крайния изход. Вярваме, че работата трябва да продължи зад затворени врати". Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков относно усилията в Украйна най-после да има мир.
The Kremlin stated that "compromises" regarding Ukraine will be discussed privately.— WarTranslated (@wartranslated) August 27, 2025
Putin's spokesperson, Dmitry Peskov, declined to disclose to Russian propagandists what compromises from Russia were discussed during the talks between Putin and Trump in Alaska. pic.twitter.com/QlfJx1nSvf
Думите на Песков идват след интервю за Fox News на Стив Уиткоф, специалния представител на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток. В него Уиткоф изрично заяви, че имало "предложение за мир на масата" и Владимир Путин го казал на срещата в Аляска. Освен това, според Уиткоф Путин наистина проявил добра воля за развитие към мир, но било много сложно. И веднага подмазвачески уклон – Уиткоф заговори как Доналд Тръмп бил "хуманитарно настроен по сърце" и това щяло да се оцени при решението за Нобелова награда за мир:
Fox News asked Witkoff if Putin said he wants peace while in Alaska. "Absolutely. There is a peace proposal on the table. He definitely said it and hopefully he sticks to it," Witkoff claimed.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2025
But Witkoff, a Trump proxy chasing one thing – a Nobel Peace Prize – conveniently… pic.twitter.com/npTcLA5I1D
А междувременно украинският президент Володимир Зеленски не спира да повтаря, че Русия праща сигнали за преговори, докато не спира бомбардировките на украински градове и села. "Всеки ден – нови жертви. Единствено силен натиск ще накара Русия да отговори искрено по въпроса с мира. Разчитаме на това", каза той.
Руската лятна офанзива 2025: Стратегически провал
Германският таблоид Bild публикува материал на Юлиян Рьопке, един от своите журналисти, които се занимават с Украйна, в който директно казва - лятната офанзива на Русия се провали с гръм и трясък от стратегическа гледна точка. Руската армия не постигна нищо от стратегическите си цели през най-топлите месеци на 2025 година. Конкретно:
- Покровск трябваше да падне - но след ограничен пробив през август от юг, руските войници бяха или убити, или пленени в рамките на 3 седмици.
- Планът за 600-километрова буферна зона украинските области Чернигов, Суми и Харков се провали. Москва контролира по-малко от 70 км по границата.
- На юг - Херсон и Запорожие - фронтовите линии не са се преместили.
- За три месеца Русия спечели само 1800 км² - около 0,3% от територията на Украйна. Далеч от това, за което Путин мечтаеше.
А Украйна не спира да създава проблеми - най-пресният са трудностите с горивата в Русия заради множеството точни украински въздушни удари срещу ключови руски рафинерии - Още: Първи руски регион напълно спря продажбата на бензин за населението, на други места се продава с купони