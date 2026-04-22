Пияна, богата и смъртоносна: Внучка на бивш кремълски кадър уби двама при катастрофа (ВИДЕО)

22 април 2026, 12:58 часа
Вечерта на 20 април 2206 г. в центъра на Москва пияна шофьорка предизвика катастрофа, в която загинаха двама души. Оказва се, че инцидентът е причинен от внучката на бившия заместник-началник на отдела за управление на президентските имоти Николай Аброскин. 29-годишната Анна Владимирова ще прекара два месеца в ареста. В съдебния доклад се посочва, че Владимирова е обвинена в нарушаване на правилата за движение, причиняване на смъртта на двама души по небрежност, извършена в нетрезво състояние, и напускане на мястото на произшествието.

Mercedes-Benz GLE 450 

Внучката на чиновника от администрацията на руския диктатор Владимир Путин е управлява автомобил, произведен в т.нар. "прогнил Запад", а именно Mercedes-Benz GLE 450. В резултат на катастрофата са загинали мъж, возещ се на електрически велосипед и жена пътничка в едно от превозните средства, участващи в инцидента. Други двама души са потърсили медицинска помощ.

По информация на телеграм-каналът Агентство Владимирова е родена през 1996 г. в Москва. През 2022 г. тя е работила за Россътрудничество. Автомобилът Mercedes-Benz GLC е бил регистриран на Владимирова поне до 2021 г. Към юли 2022 г. тя е имала депозит от 2,8 милиона рубли във VTB Bank, което ѝ е донесло 227 000 рубли през 2022 г. Майката на арестуваната жена е Татяна Владимирова, заместник-ректор по връзки с обществеността и директор на Института по журналистика, комуникац

ии и медийно образование в Московския педагогически университет, според изтекли данни.

 

Николай Аброскин

Аброскин има дъщеря, Татяна, чиято дата на раждане и презиме съвпадат с тези на Татяна Владимирова. През 2005 г. Аброскин дарява на Татяна Владимирова парцел земя в село Биково в Раменски район на Московска област. Споре свидетели жената, арестувана за фаталния инцидент, многократно е звъняла както на Татяна Владимирова, така и на Аброскин.

От 1999 до 2011 г. Аброскин е бил директор на Федералната служба за специално строителство (по-късно преименувана на Федерална агенция за специално строителство). От 2011 до 2014 г. е бил съветник на министъра на отбраната и депутат от Държавната дума от „Единна Русия“. През 2014 г. е назначен за заместник-началник на отдела за управление на президентските имоти, а на следващата година е повишен в първи заместник. Той заемаше тази длъжност до 2020 г.

Аброскин беше замесен в наказателно дело за злоупотреба с власт – той беше обвинен в незаконно разпореждане за предоставяне на двустаен апартамент в Москва на сина на ръководителя на инспектората на Сметната палата през 1999 г. Делото беше прекратено поради амнистия през 2000 г.

Евгения Чаушева
