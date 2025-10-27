Плаващ кран се преобърна в залива на Севастопол, уби и рани хора (СНИМКИ)

Плаващ кран се е преобърнал, докато е повдигал товар в Южния залив на Севастопол - град, намиращ се в южната част на окупирания от Русия полуостров Крим. Инцидентът е станал на 27 октомври между 15:30 и 15:45 ч. местно време - по време на операции по обработка на товари. На борда е имало хора, някои от които са паднали във водата. Информацията за жертвите се изяснява, пише мониторинговата група "Кримски вятър" в Telegram.

Има неофициални данни за поне двама убити и 7 ранени, двама от които в тежко състояние, според Telegram канала "112". Руските следователи са образували наказателно дело за нарушения на безопасността при морски операции.

Още: Русия загуби свой Су-30 при украинска атака над Крим: сама ли го свали?

Незавършен плаващ кран е предизвикал инцидента

Смята се, че става въпрос за тежък плаващ кран PK-700 „Григорий Просянкин“, който е незавършен в корабостроителницата на Севастопол. Планираше се той да бъде нарязан на парчета и транспортиран до Северодвинск в Архангелска област на Русия за довършване.

A floating crane capsized in occupied Sevastopol’s Southern Bay, killing two and injuring over 20. Russian investigators have opened a criminal case over safety violations in maritime operations. pic.twitter.com/zcvwkWYUHD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2025

Назначеният от Кремъл "губернатор" на Севастопол Михаил Развожаев написа в канала си в Telegram, че "службите за спешна помощ и спасяване са на мястото на инцидента и работят съвместно със служители на завода и представители на подизпълнителите, за да се справят с последствията от инцидента". Според предварителна информация до момента са спасени 15 души, 7 от които са хоспитализирани с леки до средни наранявания. Ранените се транспортират до градските болници, допълни той.

"Специалисти ще разследват причината за инцидента. Създадена е комисия за разследване", добави Развожаев.

Още: Унищожение в Калининград и Севастопол: натовски генерал предупреди Русия. Кремъл смени рязко реториката за ракетите "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)