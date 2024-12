Племенницата на руския диктатор Владимир Путин, който даде начало на войната в Украйна през февруари 2022 г., без да иска, разкри приблизителния брой на изчезналите руски войници по време на сражения.

Руските власти са получили 48 000 искания за ДНК тестове с цел издирване на изчезнали руски военни, съобщи в Държавната дума (руския парламент) Анна Цивилева, която е заместник-министър на отбраната и племенница на издирвания от Трибунала в Хага стопанин на Кремъл.

Ръководителят на Комисията по отбрана в Държавната дума ген. Андрей Картаполов веднага реагира - той поиска „тези цифри да не се споменават никъде другаде“ и информацията да бъде премахната от официалните документи, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

