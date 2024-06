По 23 г. затвор: Русия осъди задочно чужденци, сражавали се за Украйна

Още: Американският журналист Гершкович се изправя пред руски съд

По данни на руската Главна прокуратура - британецът Джон Хардинг, шведският гражданин Матиас Густафсон и хърватският гражданин Вьекослав Пребег са осъдени на по 23 години затвор. Обвиненията им са "участие в обучение за насилствено завземане на властта, насилствена промяна на конституционната система на Русия и участие във въоръжен конфликт като наемници".

Още: Колко украински граждани живеят в окупираните от Русия територии: Официални данни

Други двама британци - Андрю Хил и Дилън Хийли - са осъдени съответно на 3 години и половина и 4 години затвор, предаде радио "Свободна Европа". Хил е признат за виновен за това, че се е сражавал заедно с украинските сили срещу руските войски в Украйна, а Хийли е осъден за набиране на бойци за украинските въоръжени сили.

A court in Russia has sentenced in absentia five British, Swedish and Croatian citizens who fought on the side of Ukraine to up to 23 years in prison



British John Harding, Swede Matthias Gustavsson and Croatian Vekoslav Prebeg were found guilty of training for the purpose of… pic.twitter.com/oJlMGAwGOS