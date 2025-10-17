Войната в Украйна:

По чудо няма убити: Бомба в колата на водещ италиански журналист (ВИДЕО)

17 октомври 2025, 10:27 часа 391 прочитания 0 коментара
Бомба е избухнала миналата вечер и е унищожила колата на Сигфридо Ранучи, известен италиански журналист, без да има жертви, съобщи в Х предаването „Report“, което той води по третия канал на обществената телевизия RAI. Колата на дъщеря му и фасадата на къщата му също са били повредени от експлозията, която е станала на около 20 километра южно от Рим. „Силата на експлозията е била толкова мощна, че би могла да убие някого, ако в този момент е минавал оттам“, уточни „Report“, добавяйки, че е започнато разследване. Експлозията предизвика вълна от осъдителни реакции от страна на много политици от всички партии, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Какво каза Мелони

Лидерът на ултраконсервативното правителство Джорджа Мелони изрази „пълната си солидарност“ с журналиста и „решително осъди този сериозен акт на заплаха“.

„Свободата и независимостта на информацията са ценности на нашата демокрация, от които не можем да се откажем и които ще продължим да защитаваме“, добави тя.

Предаването Report „направи история в областта на разследващата журналистика по телевизията“, пише тя на своя уебсайт.

„Сигфридо Ранучи и екипът на Report отново са на преден план с разследвания и задълбочени анализи на политиката, икономиката и обществото“, добави Мелони.

В класацията на Репортери без граници (RSF) за 2025 г. за свободата на пресата Италия заема незавидното 49-о място.

Спасиана Кирилова
