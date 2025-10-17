Ламин Ямал е взел решение, което никак няма да се хареса на феновете на Барселона

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал е взел интересно решение, което никак няма да допадне на неговите привърженици. 18-годишният испанец вече няма да раздава безплатни автографи на феновете, тъй като се готви да сключи изгодно партньорство за продажба на подписа му върху стоки. Този ход, който е често срещан сред спортните деятели в САЩ, отразява нарастващата стойност на глобалната му марка, но идва в момент на засилен контрол върху 18-годишната звезда.

Ямал вече няма да дава автографи

Ямал престана да раздава безплатни автографи на привърженици, тъй като се подготвя да финализира изгодна търговска сделка, според която подписът му ще се продава единствено чрез специализирана компания за стоки. Според доклад на испанското издание "Mundo Deportivo" 18-годишният младеж е получил инструкции от своите представители да спре да подписва сувенири в стратегически ход, целящ да увеличи пазарната стойност на автографа му, което е знак за значителна промяна в комерсиализацията на най-ярката млада звезда на футбола.

ОЩЕ: Едва на 18, а Ламин Ямал вече е в топ 10 на най-скъпоплатените футболисти в света (класация)

Решението идва в момент, когато рекламната агенция на Ямал преговаря за партньорство с компания, специализирана в продажбата на артикули с автографи на световни спортни звезди. Основният бизнес принцип, на който се основава това указание, е принципът на недостига; колкото по-малко свободно подписани предмети са в обращение, толкова по-ценен става официалният, заверен подпис. Феновете, които търсят подписана фланелка, ботуши или други стоки от нападателя на Барселона, скоро ще трябва да ги закупят директно от този официален онлайн търговец.

Макар че сделката за автографи е чисто търговско решение, тя идва в момент, когато младата суперзвезда е подложена на интензивен контрол. По последна информация има известни търкания между Ямал и старши треньора на каталунците Ханси Флик.