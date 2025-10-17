Нищо ново: Усилено тестват Карлос Насар за допинг

Спортист №1 на България Карлос Насар е подложен на усилен допинг контрол. bTV Спорт съобщава, че трикратният световен шампион във вдигането на тежести е дал втори тест само в рамките на 8 дни. След триумфа си във Фьорде, Норвегия тежкоатлетът е проверен за кръв и урина. Само няколко дни по-късно, на 17 октомври сутринта в София, е проведена втора изненадваща проверка. Този път само за урина от световната антидопингова агенция.

Според информация от екипа му в Норвегия, веднага след като стъпи на върха на света за трети път, на суперталанта от Червен бряг са взети кръв и урина. Кръвта е била събирана от две различни точки – вена и рамо, което подчертава вниманието към детайлите и строгостта на контролните процедури.

Случилото се не е прецедент. През 2024 г. Карлос Насар също бе подложен на две последователни допинг проверки – първо по време на европейското първенство, а след няколко дни и в България, припомнят от bTV Спорт.

По-рано през деня Насар обясни снимката си с Делян Пеевски, която разбуни духовете в социалните мрежи. Снимката бе приета със смесени реакции, като световният шампион отнесе и множество критики в социалните мрежи. Той излезе с позиция в рамките на същия ден, без да назовава името на Пеевски, като определи ситуацията като "компромис" и протегната ръка към федерацията, на която Пеевски се явява благодетел. Сега Карлос Насар не отговори директно за снимката с Пеевски, но подчерта, че не е зависим от нито един политик (подробности четете в линка).