Избор ли е бедността: Папата разсъждава върху този въпрос

Главата на Римокатолическата църква папа Лъв XIV разсъждава върху въпроса дали бедността е избор или случайност, става ясно от неговия официален акаунт в платформата Х.

"Бедните не са там случайно или по сляпа и жестока съдба. Нито пък за повечето от тях бедността е избор", смята понтификатът.

Той обаче обръща внимание, че все пак има хора, които все още се осмеляват да твърдят това, разкривайки по този начин собствената си слепота и жестокост.

