Войната в Украйна:

Избор ли е бедността: Папата разсъждава върху този въпрос

17 октомври 2025, 17:16 часа 125 прочитания 0 коментара
Избор ли е бедността: Папата разсъждава върху този въпрос

Главата на Римокатолическата църква папа Лъв XIV разсъждава върху въпроса дали бедността е избор или случайност, става ясно от неговия официален акаунт в платформата Х. 

"Бедните не са там случайно или по сляпа и жестока съдба. Нито пък за повечето от тях бедността е избор", смята понтификатът. 

Той обаче обръща внимание, че все пак има хора, които все още се осмеляват да твърдят това, разкривайки по този начин собствената си слепота и жестокост. ОЩЕ: Папа Лъв XIV получи покана да посети Беларус

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Ватикана бедност папа Лъв XIV информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес