Ще мине ли Путин през България за срещата с Тръмп?

Унгария ще гарантира, че руският диктатор Владимир Путин ще може да влезе в страната за срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп, планирана в Будапеща, заяви на 17 октомври унгарският външен министър Петер Сиярто. Това се случи ден след като републиканският лидер на САЩ оповести, че ще разговаря очи в очи със стопанина на Кремъл след около две седмици - все още обаче няма точно място и дата за събитието.

Важи ли заповедта за арест?

От март 2023 г. Владимир Путин е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС) в Хага за извършени военни престъпления, по-конкретно - за незаконно, системно отвличане на украински деца. През април Унгария обяви, че се оттегля от юрисдикцията на МНС. Това се случи, докато премиерът Виктор Орбан посрещаше израелския си колега Бенямин Нетаняху въпреки заповедта на съда срещу него за военни престъпления в Газа.

Унгария подписа Римския статут, учредителния договор на МНС, през 1999 г. Необходим за присъединяването към Европейския съюз (ЕС), той беше официално ратифициран две години по-късно, по време на първия мандат на Виктор Орбан.

Още: Унгария: Ще посрещнем Путин гостоприемно и с уважение

Процесът по оттегляне обаче отнема около година след взетото решение, т.е. ще влезе в сила през 2026 г. Германия вече припомни на Унгария, че при това положение е длъжна да изпълни заповедта за арест на Международния наказателен съд.

Тръмп обяви в четвъртък, че ще се срещне с Путин в унгарската столица, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна. Сиярто, на свой ред, заяви, че датите за срещата на върха могат да бъдат обсъдени след дискусии между външните министри на САЩ и Русия, които се очакват следващата седмица.

Как Путин ще влезе в Унгария?

Hungary says Putin won’t be arrested under the International Criminal Court warrant if he comes to Budapest for a meeting with Donald Trump.



“We will welcome Vladimir Putin and ensure his safety,” Foreign Minister Péter Szijjártó said.



Although Hungary has formally ratified… pic.twitter.com/d8TDsx0PGx — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

Основната интрига сега е как Путин ще стигне до Унгария. Всеки възможен маршрут минава през страни от НАТО, където заповедта за арест е валидна.

Още: Орбан готов за срещата Тръмп - Путин, не пропусна да нападне Европа

Според беларуската опозиционна телевизия Nexta се обмислят два варианта - през Беларус и Полша или през Турция, България и Сърбия. Няма никакво официално потвърждение, а и всичко, разбира се, зависи от решенията на съответните национални власти дали да отворят въздушното си пространство.

Кремъл признава, че "маршрутът все още не е ясен", но подготовката за срещата между външния министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио вече е в ход.

Още: Тръмп: Имах продуктивен разговор с Путин, ще се срещнем в Будапеща