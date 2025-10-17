Втори арестуван за взрива на "Северен поток" няма да бъде предаден на Германия

Полски съд отказа да екстрадира в Германия заподозрян за експлозиите на "Северен поток" през септември 2022 г., съобщава "Ройтерс". Става въпрос за инструктора по гмуркане Владимир Журавльов, който живееше в Полша и който беше задържан в края на септември. Полският премиер Доналд Туск по-рано заяви, че екстрадирането му в Германия "не е в интерес на страната". Той обясни, че в крайна сметка съдът трябва да реши дали Володимир Ж., който беше задържан близо до Варшава в края на септември, да бъде предаден.

Туск повтори дългогодишното противопоставяне на Полша на тръбопроводите, които според Варшава са ключови за превръщането на Европа в твърде зависима от руската енергия. ОЩЕ: Туск не дава на Германия заподозрян за взривовете на "Северен поток"

Друг заподозрян не беше даден от Италия

На 15 октомври Италия също спря екстрадирането на друг украинец, свързан със случая „Северен поток“ – Сергей Кузнецов.

Случаят ще трябва да да бъде преоценен от нов състав. В съдебното заседание се иска уважаване на едно от основанията за обжалване на защитата, от адвокат Никола Канестрини, за погрешната Правна квалификация на фактите в заповедта за европейски арест.

Припомняме, че Кузнецов беше арестуван с европейска заповед в Италия през август по обвинения в саботаж на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" през септември 2022 г. ОЩЕ: Предпоследно: Италия няма да екстрадира арестувания за взрива на "Северен поток" украинец