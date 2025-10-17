Мълчаливите пазители на София: Една кампания счупи тишината във войната по пътищата (СНИМКИ)

Десет детски силуета, изрязани от картон, се появиха на най-опасните пешеходни пътеки в столицата. Тяхното безмълвно присъствие задава най-важния въпрос: "Колко още деца трябва да пострадат, за да станем по-внимателни на пътя?". Зад инициативата стои гражданското сдружение "Развитие чрез ефективни действия", а реакцията не закъсня – вандалски прояви, подкрепа от граждани и глоба от страна на институциите.

Акцията е провокирана от черната статистика и усещането, че темата за пътната безопасност е на дневен ред само след поредната трагедия. "Идеята беше да вдигнем вниманието на институциите, защото сме убедени, че тази тема трябва да бъде дискутирана на ежедневна база, а не само когато има трагедии", обяснява пред репортер на Actualno.com Андрей Димитров, студент по политология и един от организаторите.

Фигурите бяха поставени на пет от най-рисковите локации в София. Една от тях е особено символична – пешеходната пътека на ул. "Цар Иван Шишман", където преди години загина Филип. Именно там първият картонен силует напомни за крехкостта на човешкия живот.

Реакциите на улицата: От подкрепа до скептицизъм

Присъствието на фигурите предизвика вълна от коментари сред преминаващите.

"Всеки път, като минавам оттук с количката, ми се свива сърцето", споделя млада майка, спряла за момент до една от фигурите в кв. "Лозенец". "Тези силуети те стряскат, карат те да се замислиш. Дано и шофьорите се замислят, а не просто да ги заобикалят."

По-скептичен е възрастен мъж, който клати глава: "Хубава работа, ама докога? Утре ще ги счупят, вдругиден ще ги махнат и всичко ще си е по старому. Трябват глоби, трябват камери, а не картонки."

Докато разговаряме с него, млад шофьор намалява скоростта и коментира през отворения прозорец: "Първия път, като го видях, се стреснах, помислих, че истинско дете ще изскочи. Може би точно това е целта – да те накара да си нащрек. Подкрепям ги."

Институционалният дискомфорт и глобата от 50 лева

Скоро след поставянето на фигурите, започва и тяхното премахване. Според Андрей Димитров, акцията е създала "институционален дискомфорт". Като резултат, той получава и глоба.

"Глобата е символична – 50 лева, минималната възможна. Аз я платих още в същия ден", казва активистът. Изненадващо, той приема санкцията с удовлетворение. "Това ми подсказа, че институциите са обърнали внимание на нашата акция. Това беше шансът да повдигнем темата и смятам, че успяхме."

От Столичната община отговориха, че макар да подкрепят всяка гражданска инициатива, насочена към подобряване на пътната безопасност, поставянето на всякакви обекти върху общинска площ трябва да бъде предварително съгласувано. "Поставянето на нерегламентирани съоръжения, дори с благородна цел, създава предпоставки за инциденти и нарушава установения ред. Столична община работи системно по обезопасяването на пешеходни пътеки чрез повдигане, ново осветление и пътна маркировка", се казва в тяхната позиция.

Вандализмът като мотивация и бъдещето на каузата

За съжаление, част от фигурите станаха обект на вандалски прояви – бяха счупени и изподраскани. Вместо да обезкуражи организаторите, това ги мотивира още повече. "Напротив, целият този процес ме мотивира. Това ми подсказва, че гражданското общество има нужда от повече култура и образование. Това е сфера, в която трябва да работим в бъдеще", категоричен е Димитров.

Битката за по-безопасни пътища не спира дотук. От сдружението вече планират следваща стъпка – организиране на широко обществено обсъждане в средата на ноември. "Ще поканим различни граждански организации, граждани и представители на институциите, за да търсим заедно работещи решения. Време е да се вземат конкретни мерки", добавя той.

Фигурите може и да изчезват от улиците, но посланието им остава. "Още колко детски стаи трябва да опустеят, още колко родители да потънат в скръб, за да може някой в тази държава най-накрая да вземе мерки?", пита риторично Андрей.

А докато чакаме отговорите, апелът му към всички на пътя е прост, но съдбовен: "Да бъдат по-внимателни и отговорни, защото бъдещето на България се разхожда по улиците на градовете."

