Благотворително мото събитие събра голяма сума в помощ на бездомни животни (ВИДЕО)

Над 150 мотористи от целия регион на Масачузетс, САЩ се включиха в последното издание на благотворителното мото събитие "Ride Like an Animal Motorcycle Run", организирано в град Спрингфийлд от Foundation for TJO Animals в подкрепа на Thomas J. O’Connor Animal Control & Adoption Center.

Традиционният мото-пробег, провеждан повече от десетилетие в щата, тази година се състоя за последен път на 20 септември 2025 г. Организаторите обявиха, че събитието приключва поради липса на нов координатор (т.нар.: "ride captain") и затруднения с финансирането.

Въпреки че това бе финалното издание, мотористите се обединиха с впечатляваща енергия и постигнаха рекорден резултат – над 20 000 щатски долара, надвишавайки целта, поставена от фондацията.

Всички събрани средства ще бъдат използвани за медицинска помощ, храна и грижи за бездомните животни, настанени в центъра Thomas J. O’Connor. Част от парите ще покрият разходи за осиновяване и спешни ветеринарни случаи.

Събитието започна в 9:00 ч. сутринта пред приюта на ул. Cottage Street в Спрингфийлд. След това колоната от мотористи потегли по живописен маршрут през Западен Масачузетс. Финалът на пробега завърши с голямо празненство – музика на живо, томболи, храна и щандове на местни организации, подкрепящи животните.

Повече за инициативата

"Ride Like an Animal" беше не просто мото-събитие, а общност. В продължение на години то обединяваше хора с различен социален статус, но с една обща цел – да направят живота на животните по-добър, споделя дългогодишен участник от клуба Springfield Riders.

Въпреки че официално това бе последният пробег под това име, Foundation for TJO Animals обмисля нови форми на инициативи – по-малки регионални събития, онлайн кампании и доброволчески акции.

"Това беше страхотно пътешествие – не само на две колела, но и за сърцето. Мотористите ни доказаха, че състраданието може да носи каска,“ коментира директорът на фондацията в интервю за Western Mass News.