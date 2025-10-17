Унгария: Ще посрещнем Путин гостоприемно и с уважение

Владимир Путин няма причини да се бои да посети Унгария - страната е решена да му осигури топло посрещане и безпроблемен престой за следващата му среща с американския президент Доналд Тръмп, която ще се състои в Будапеща. "Ние сме суверенна държава. Ще посрещнем с уважение руския президент Владимир Путин, ще го приветстваме като гост и ще осигурим благоприятни условия за разговорите му с американския президент", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто пред репортери.

"Това е най-безопасната страна в Европа. Това е една от най-безопасните страни в света, така че ако има някъде, където преговорите могат да се водят безопасно, това е тук", добави той, без да се притеснява, че Путин е издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления, по-конкретно за депортация на хиляди украински деца.

Путин ще може да влезе в Унгария и след това да се върне у дома без никакви проблеми, уточни министърът.

Датата и подробностите около срещата все още не са оповестени.

