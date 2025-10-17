Войната в Украйна:

След взривената кола на италиански журналист: Мелони е ядосана

17 октомври 2025, 15:57 часа 236 прочитания 0 коментара
Премиерът на Италия Джорджа Мелони най-остро осъжда сериозния акт на сплашване срещу италианския журналист Сигфридо Ранучи, чиято кола беше взривена в Италия, предава италианската информационна агенция ANSA, която се позовава на изявление на правителството. "Свободата и независимостта на информацията са основни ценности на нашите демокрации, които ще продължим да защитаваме“, се казва в изявлението на Мелони, която изразява „пълната си солидарност с журналиста Сигфридо Ранучи.

Припомняме, че бомба избухна миналата вечер и е унищожила колата на Сигфридо Ранучи, известен италиански журналист, без да има жертви. Колата на дъщеря му и фасадата на къщата му също са били повредени от експлозията, която е станала на около 20 километра южно от Рим.

Други реакции в Италия

Президентът на Италия Серджо Матарела изрази своята солидарност със Сигфридо Ранучи, като „остро осъди" сериозния акт на сплашване.

Вицепремиерът и външен министър на Италия Антонио Таяни също твърдо осъди сериозния акт на сплашване срещу италианския журналист. 

"Няма причина, която да оправдае това насилие", посочи Таяни в платформата Х.  

„За щастие никой не е пострадал, но изключителната тежест на този акт остава, засягайки не само журналиста, но и самата свобода на информиране и изразяване. Моята пълна солидарност и близост с него и семейството му", посочва италианският министър на отбраната Гуидо Кросето в профила X на министерството. ОЩЕ: По чудо няма убити: Бомба в колата на водещ италиански журналист (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
