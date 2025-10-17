Тайнствен посетител в призрачен град: СНИМКАТА, спечелила "Wildlife Photographer of the Year 2025"

Обявени са победителите в престижния конкурс "Wildlife Photographer of the Year 2025", който всяка година отличава най-впечатляващите кадри от света на дивата природа. Тази година конкурсът събра изключителни снимки, които улавят красотата, драмата и разнообразието на живота на нашата планета.

Темите на отличените фотографии обхващат интимни портрети на животни, уникални моменти от тяхното поведение, както и кадри, посветени на опазването на природата и устойчивото развитие. Всеки един образ разказва своята история и ни напомня колко крехка и ценна е природата около нас.

Големият победител на конкурса за 2025 г. е фотографът Вим ван ден Хийвер, който впечатли журито със своята снимка "Посетител в призрачен град" ("Ghost Town Visitor"). На нея се вижда кафява хиена, която се разхожда сред руините на изоставен диамантен миньорски град в пустинята Намиб. Тази фотография не само показва необичайна сцена, но и ни кара да се замислим за влиянието на човешката дейност върху дивата природа.

Our Wildlife Photographer of the Year 2025 is Wim van den Heever! Wim won our Grand Title for this haunting scene of... Posted by Wildlife Photographer of the Year on Tuesday, October 14, 2025

Снимките на победителите в различните категории ще бъдат изложени в Природонаучния музей в Лондон (Natural History Museum) от 17 октомври 2025 г. до 12 юли 2026 г., където посетителите ще имат възможност да се насладят на красотата и уникалността на природата, уловена през обектива на най-добрите фотографи в света.

Конкурсът „Природен фотограф на годината“ е един от най-големите и престижни в своя жанр и има за цел да повиши осведомеността за опазването на природата чрез силата на фотографията.

Значение и цел на конкурса

Конкурсът "Wildlife Photographer of the Year 2025" е един от най-големите и най-престижни международни събития в света на природната фотография. Основан през 1965 година от Природонаучния музей в Лондон и списание BBC Wildlife, той се превърна в глобална платформа, която събира на едно място най-добрите фотографи от цял свят — както професионалисти, така и аматьори.

Снимка: iStock

Основната цел на конкурса е да повиши осведомеността за красотата, уязвимостта и важността на дивата природа и природната среда. Това става чрез мощната визуална сила на фотографията, която успява да улови уникални моменти, поведение и сцени от живота на животните и природата, които често остават незабелязани.

"Wildlife Photographer of the Year 2025" не само представя впечатляващи и завладяващи кадри, но и насърчава по-добро разбиране и уважение към природата и необходимостта от нейното опазване.

Снимка: iStock

Освен голямата награда, конкурсът включва множество категории, които обхващат различни аспекти на природата — от животински портрети и поведение до подводен свят, растения, градска дива природа и много други. В него участват и млади фотографи, давайки възможност на следващото поколение да изразят своята страст към природата.

Победителските снимки се представят в изложба, която се провежда в Природонаучния музей в Лондон и привлича милиони посетители, като вдъхновява за опазването на нашата планета.