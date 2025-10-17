Хакан Фидан: ЕС трябва да каже, че няма притеснения за членството на Турция

Турският външен министър Хакан Фидан заяви след срещата с германския си колега Йохан Вадефул в Анкара, че Турция не се отказала от членството си в Европейския съюз, но Европейският съюз също трябва да заяви дали иска да приеме Турция в своето семейство.

„Очакването на Турция от Европейския съюз е особено що се отнася до политическата воля по отношение на членството на Турция – да кажат ясно, че нямат никакви притеснения по отношение на членството на Турция в Европейския съюз (...) Разбира се, има критерии, които трябва да изпълним при този процес, има технически и политически задачи. Това, разбира се, че ще бъде направено, но това, което стои преди тях е на масата да бъде поставено истинското намерение. Европейският съюз да каже: когато Турция изпълни необходимите критерии, нямаме притеснения Турция да бъде вътре в Европейския съюз. (...) Когато това стане, аз от своя страна ще отворя замразените и от двете страни преговорни глави“, заяви Хакан Фидан по време на съвместния брифинг, който беше излъчван на живо в социалните мрежи.

Хакан Фидан подчерта, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган също има воля за това. „Виждаме, че след изборите европейските страни, най-напред Германия, а след това и правителствата на други европейски страни, отново отдават значение на това в контекста на новата европейска динамика и дух“, заяви Хакан Фидан, цитиран от БТА.

Според него това обединение би създало суперсила. „Ако Турция беше станала навремето член на Европейския съюз, може би нямаше да има Брекзит, може би Европа щеше да бъда по-силна пред кризите, но както казах: времето има своя дух, всяка държава има своята вътрешна политика и динамика, обществата имат виждания, които еволюират, както и политически убеждения. Понякога се налага те са узреят и да достигнат до определена точка, но мисля, че тази, в която се намираме сега, е по-добра. Ние сме по-обнадеждени“, каза още външният министър на Турция по темата за еврочленството.

Търговският обмен между Турция и Европейския съюз възлиза 220 милиарда долара

Външният министър на Германия Йохан Вадефул на свой ред също коментира темата, завявайки, че е необходимо в Турция да бъдат направи реформи, но Европейският съюз от своя страна трябва да бъде ясен с Анкара.

„В геостратегическо отношение искаме да засилим партньорството между Турция и Европейския съюз, Турция и НАТО. За мен това е изключително важно – заедно да бъдем възпиращ фактор. Ако не сме, Русия ще използва това. Говорихме и за това, което очакваме от Турция за засилването на отношенията с Европейския съюз – митническия съюз, безвизовото пътуване. Германия подкрепя решително и двете цели. Ясни са критериите от Копенхаген, които Турция трябва да изпълни, за да бъде приета в Европейския съюз и те трябва да бъдат изпълнени, за да се стигне до членство. Демокрацията, върховенството на закона и човешките права са условия, на които Европейският съюз отдава значение. Ние искаме отношенията между Турция и Европейския съюз да се развият. Искаме да бъде прегледан Митническият съюз. Искаме да създадем позитивен дневен ред. Ако Турция иска да влезе в Европейския съюз, Германия винаги ще бъде надежден партньор“, заяви германският външен министър при гостуването си в Анкара.

Подготовката за посещението на германския канцлер Фридрих Мерц в Турция и преглед на темите, които двамата ще обсъдят с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, двустранните отношения, отношенията в контекста на Европейския съюз, преразглеждането на Митническия съюз, визовият режим и търговско-икономическите отношения са били сред основните теми на срещата между Хакан Фидан и Йохан Вадефул наред с войната между Русия и Украйна и ситуацията в Газа.

Търговският обмен между Турция и Европейския съюз, който е сред най-големите търговски партньори на Анкара, възлиза 220 милиарда долара. От тях 50 милиарда долара е търговският обмен между Турция и Германия. Двете страни са убедени, че скоро той ще достигне 60 милиарда долара. В този контекст Хакан Фидан заяви, че Анкара очаква подкрепа от Берлин при ревизията на Митническия съюз. Турският външен министър увери германския си колега, че страната му ще направи необходимото за отпадането на визите за турския граждани при пътуване в Европейския съюз.

Германският външен министър на свой ред заяви, че целите на двете държави се припокриват и определи Турция като стратегически партньор и добър приятел. Йохан Вадефул също така изтъкна значителната роля на Турция за постигането на съгласие за прекратяване на огъня в Газа. Според него обаче за да продължи този процес е изключителни важно разоръжаването на "Хамас", както и установяването на временно управление на Газа. Той заяви, че Германия подобно на Турция също вижда решение на палестинския въпрос чрез признаването на две отделни държави.

По отношение на войната между Русия и Украйна, Вадефул заяви, че Турция има ключова роля като член на НАТО, домакин на преговорите за постигане на мир между воюващите страни и както изпълнител на Конвенцията от Монтрьо „Не бива да не виждаме, че единственият проблем на Русия не е Украйна. Агресивният характер на Русия е насочен към НАТО и Европа. Това често го чувахме и от Русия. С течение на времето виждаме, че Русия поставя на изпитание и НАТО. Трябва да продължим нашите усилия срещу тази опасна игра на Путин. Трябва да предотвратим влизането на пари във военната каса на Русия. Затова в този момент работим по деветнайсетия пакет от санкции“, заяви германският външен министър. В контекста на тази война той изтъкна и необходимостта от партньорството с Турция.

Ситуацията в Сирия

Йохан Вадефул коментира и ситуацията в Сирия. „В съседните региони на Турция имаше важни промени. След години режимът на Башар Асад падна. Германия иска всички общности без външна намеса да определят своето бъдеще. Стабилността може да бъде постигната само с политическо съгласие“, заяви още германският външен министър. Йохан Вадефул покани Хакан Фидан да посети Берлин.

