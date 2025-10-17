Стената от дронове на ЕС влезе в блатото: Спорове и оръжия (ВИДЕО)

Стена от дронове ще защитава Европейския съюз от руската агресия (по-точно от режима на руския диктатор Владимир Путин) – но реализацията на проекта попадна в застой, както и в много други случаи, касаещи паневропейски инициативи. Заключението е на агенция Reuters.

Разделителни линии

В момента, ЕК опитва да съчетае в едно интересите на съседите на Русия и Беларус, които са членове на ЕС, с интересите на южните и западните членки на Съюза. На първо място, големият проблем дотук е кой ще контролира мащабните европейски проекти за отбрана, включително стената от дронове. В този аспект има директно жестоки критики към ЕК, че това име – стена от дронове – предполага внушение за пълна сигурност, което е неизпълнимо, защото няма такива антидрон системи, които да гарантират 100% успеваемост за блокиране/сваляне на дронове. Пример има от Украйна, където опитът е най-голям – в началото на 2025 година почна да действа дрон-прехващач срещу руските модификации на дроновете "Шахед", но 4 месеца по-късно той стана неефективен. Защо? Защото Русия сложи по-мощни двигатели на "Шахед"-ите и те надбягват прехвачащите (над 200 км/ч, а прехващачът трябва да е с между 30 и 50 км/ч по-бърз според украинския експерт Тарас Тимочко). А големи държави Германия и Франция не желаят да дадат пълен оперативен контрол на Брюксел, докато по-малки страни-членки виждат точно ЕК като основен координатор и организатор.

🚀 Epic! Ukraine’s air defense takes down a “Shahed” over Dnipro



An explosion in the sky, followed by cheers and applause from witnesses. pic.twitter.com/1YQjsmVaTQ — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2025

Друга разделителна линия – каква ще е цената? Дотук Брюксел не говори много-много по въпроса и обвързва всичко с Плана за превъоръжаване (ReArm Europe), който в следващите 5 години трябва да мобилизира разходи от 800 млрд. евро.

Моментната концепция за стената от дронове

На база опита от Украйна, стената би трябвало да включва сензори (видеокамери, акустични системи, които могат да засичат шума от двигателите на дронове, специализирани радари и радиочестотни детектори). Оръжията за сваляне на вражески дронове трябва да са комбинация от картечници и зенитни оръдия, ракети, снаряди и дронове-прехващачи, както и електронни системи за заглушаване, а и лазерни оръжия – за сваляне на безпилотни летателни апарати. Във всичко това ще бъде включен и изкуствен интелект, но специалисти от Украйна предупреждават, че най-добрите оператори на дронове-прехващачи са хора и ИИ в момента не може да ги бие. И още – най-големият европейски оръжеен производител в лицето на Rheinmetall настоява да се мисли приоритетно за защита със зенитни оръдия срещу рояци от по-малки дронове.

За да убеди всички играчи в ЕС, Брюксел разшири първоначалната концепция за стената – от интегрирана мрежа от сензори, системи за заглушаване и оръжия по източната граница до мрежа от системи за борба с дронове, обхващаща цяла Европа. За целта ЕК вече представиха пътна карта за отбрана. Какво включва тя - Европейската инициатива за отбрана срещу безпилотни летателни апарати, Eastern Flank Watch, Европейският въздушен щит (за защита от ракети) и Европейският космически щит. Първите две инициативи са приоритетни – Брюксел иска да са набрали капацитет до края на 2026 година, а стената от дронове да функционира в края на 2028 година. Основната идея с всичките четири инициативи– страните-членки на ЕС да формират коалиции за развитие на способности за отбрана в 9 ключови области: антидрон и противоракетна отбрана; стратегически способстващи фактори; военната мобилност; артилерийски системи; киберпространство, ИИ (изкуствен интелект), електронна война и заглушаване; ракети и амуниции; дронове и дронове-прехващачи; сухопътни и морски бойни действия. Това трябва да стане чрез съвместно разработване и възлагане на обществени поръчки.

Ukrainian mobile air defense group armed with a ZU-23-2 shoots down a Russian Shahed-136. pic.twitter.com/a77m4ZXkMv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2024

За момента, възможностите, с които ЕС разполага да отблъсква вражески дронове, са "доста ограничени" - признанието е на европейския комисар по отбрана и военно дело Андриус Кубилиус. Той казва и, че ЕС трябва да разчита изключително много на украинския опит в борбата с безпилотни летателни апарати, защото това е богат практически опит, с който Съюзът не разполага.

