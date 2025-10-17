Футболистите от Ла Лига ще протестират срещу мача в Маями: имало ли е и други такива случаи?

След като стана официално, че мачът от 17-ия кръг на Ла Лига между Барселона и Виляреал ще се играе в Маями на 20 декември, много хора се обявиха против това решение. За повечето от тях това няма да помогне на футбола, а само във финансов аспект. Част от тези хора са именно футболистите от другите отбори в елитното испанско първенство.

Футболистите няма да играят през първите 30 секунди от мачовете

Те искат да подготвят протест, който да проведат по време на мачовете този уикенд. Според COPE капитаните на отборите от Ла Лига са се събрали днес следобед и са решили да изразят несъгласието си с решението мачът да се играе в САЩ. Футболистите ще седят на терена в продължение на 20-30 секунди без да играят в началото на мачовете. Това ще бъде техният протест. Овиедо посреща Еспаньол в първия мач от кръга днес в 22 ч. българско време. В тази среща се очаква да е и първият протест.

Още: Ламин Ямал е взел решение, което никак няма да се хареса на феновете на Барселона

Подобни действия извършват и футболистите на Гранада през 2009 г.

Това не е първият път, в който мач е прекъснат заради протест. През 2009 г. футболистите на тогава третодивизионния Гранада правят нещо подобно. Те заемат позициите си на терена и застават на колене за 30 секунди в знак на протест срещу ръководството на тима, което не е изплатило възнагражденията на играчите. Друга прекъсната среща е тази между Осасуна и Хетафе на 4 октомври тази година. Тогава в 11-тата минута група от фенове на домакините започнаха да хвърлят десетки тенис топки на терена в знак на протест срещу действията на Израел.

Още: Барселона се интересува от съотборник на защитник на ЦСКА