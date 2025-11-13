Зеленски разкри колко украинци се мобилизират всеки месец

Украйна в момента мобилизира 30 000 войници месечно, но партньорите ѝ искат да увеличат тази цифра. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Bloomberg. "Вижте, въпросът за личния състав, разбира се, е най-чувствителният и сложен, и труден за мен, за войниците, за народа, за обществото и за нашите партньори. И, разбира се, ние нямаме наистина сравним брой личен състав, защото знаете размера на Русия и знаете размера на Украйна", каза Зеленски.

Той призна, че темата за мобилизацията и по-конкретно това да се увеличи броят на мобилизираните се повдига дори от военните по време на военни съвещания. Дори войниците искат да мобилизираме повече хора, но ние трябва да намерим баланс, защото трябва да останат и хора, които работят и произвеждат и съответно плащат в хазната данъци, с които да се издържа армията, каза Зеленски.

"Това е много сложен въпрос. Трябва да намерим баланс, защото има общество. Хората трябва да работят и да плащат данъци, а след това тези пари отиват за армията. Така че трябва да намерим баланс", подчерта президентът на Украйна.

Мнението на партньорите на Украйна е важно, но не те са на бойното поле, така че в крайна сметка последната дума имат украинците, е мнението на Зеленски.

"Нашите партньори не са на бойното поле. Затова, с цялото ми уважение към нашите партньори, с цялото ми уважение, казах, решението на нашата армия е да мобилизира около 30 000 войници на месец и системата в момента прави именно това", заключи Зеленски.

