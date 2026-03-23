Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен

23 март 2026, 10:45 часа 215 прочитания 0 коментара
Бившият френски премиер Лионел Жоспен, който беше начело на правителството от 1997 до 2002 г., е починал на 88-годишна възраст. Това съобщиха близките му, цитирани от АФП. Те уточняват, че Жоспен е починал на 22 март (неделя). През януари той претърпя "сериозна операция", но подробности не бяха съобщени.

Кой е Лионел Жоспен?

Той е една от водещите фигури на френската левица и дългогодишен член на Социалистическата партия. Политическата му кариера започва през 70-те години, когато става близък съратник на президента Франсоа Митеран.

Жоспен заема редица ключови постове, включително министър на образованието (1988–1992), преди да стане премиер на Франция в периода 1997–2002 г. по време на т.нар. „съжителство“ с президента Жак Ширак.

Като премиер той провежда социално-икономически реформи, сред които въвеждането на 35-часова работна седмица, намаляване на безработицата и засилване на социалните политики. 

През 2002 г. Жоспен се кандидатира за президент, но изненадващо отпада още на първия тур, изпреварен от крайнодесния лидер Жан-Мари Льо Пен. След този неуспех той се оттегля временно от активната политика, но остава важна фигура в обществения живот на Франция и символ на умерената социалдемокрация.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Франция почина Лионел Жоспен
