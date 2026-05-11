Корабът с огнище на хантавирус акостира в Тенерифе

Круизният кораб, който предизвика международна тревога заради смъртоносното огнище на хантавирус, акостира на испанския остров Тенерифе заради неблагоприятни метеорологични условия, предаде АФП. Плаващият под нидерландски флаг „Хондиус” беше привързан на кей в малкото индустриално пристанище Гранадиля, което забави окончателната евакуация на пътниците и промени първоначалния план корабът да остане закотвен навътре в морето от съображения за сигурност, пише БГНЕС.

В неделя „Хондиус” влезе в пристанище на остров Тенерифе, част от Канарските острови. Оттам започна евакуацията на пътниците от различни националности. По данни на СЗО 8 души на борда са се разболели, а трима от тях са починали.

