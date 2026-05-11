Бившият ръководител на канцеларията на Зеленски вече е обвиняем в пране на пари

Бившият ръководител на президентската канцелария на Володимир Зеленски - Андрий Ермак е обвиняем във връзка с прането на 460 милиона гривни от луксозни строителни проекти близо до Киев. Това съобщиха от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и от Специализираната антикорупционна прокуратура (САП).

НАБУ и САП са разкрили организирана група, участваща в прането на 460 милиона гривни от луксозни строителни проекти близо до украинската столица. Един от участниците е приближеният в миналото до Зеленски Ермак, става ясно от съобщение на двете независими агенции.

В момента се провеждат спешни разследващи действия.

Ермак ръководеше Офиса на президента на Украйна от 2020 до 2025 г. Той беше уволнен на фона на корупционния скандал около Тимур Миндич, съсобственик на продуцентската компания "Студио Квартал 95", един от основателите и основно лице на която дълги години бе Зеленски.

Припомняме, че през ноември 2025 г., малко преди НАБУ да започне претърсванията си, Тимур Миндич напусна Украйна и замина за Израел.

